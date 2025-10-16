(Jornal do Comércio, 16/10/2025) O editorial da edição de quinta-feira do Jornal do Comércio trata sobre as potencialidades e as necessidades do Centro Histórico de Porto Alegre, evidenciadas em pesquisa realizada e divulgada pela prefeitura da capital gaúcha nesta semana que ouviu mais de 300 pessoas e associações ligadas ao bairro. Necessidade de a fiscalização impedir o comércio irregular de barracas na Rua da Praia e também da Secretaria de Assistência Social atuar de forma comprometida para ajudar os moradores de rua a saírem dessa condição. (João Maurício Hack Cardoso)

Centro Histórico 2

Se melhorassem as péssimas calçadas e retirassem vendedores irregulares já era um alento. E também diminuir a população de pombas, tem mais pombas do que humanos circulando no Centro. (Ice Peres)

Autoescolas

(Jornal do Comércio, site, 16/10/2025) O Seaacom, sindicato que representa os trabalhadores de autoescolas (CFCs), realizou no Dia Nacional do Instrutor de Trânsito, comemorado nesta quinta-feira, em Porto Alegre, uma carreata de protesto à proposta do Ministro dos Transportes, Renan Filho, que torna facultativa a formação de condutores de veículos pelos Centros de Formação de Condutores. Parabéns a todos os instrutores de trânsito que trabalham de forma honesta e comprometida com a segurança de seus alunos e, obrigado por fazerem do nosso trânsito um ambiente mais seguro para nossas famílias. (Alexandre Niederle).

Autoescolas 2

O valor para obter a carteira é abusivo. Os CFCs deveriam ter um pouco de consideração com o povo. O governo tomou uma providência para a população poder acessar o serviço, porque ter carteira de motorista possibilita, inclusive, oportunidades de trabalho. (Fabi Santos)

Autoescolas 3

Lutamos pela preservação da qualidade de ensino aos futuros condutores. (Jeanne Cunha)

