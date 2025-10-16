O editorial da edição de quinta-feira do Jornal do Comércio trata sobre as potencialidades e as necessidades do Centro Histórico de Porto Alegre, evidenciadas em pesquisa realizada e divulgada pela prefeitura da capital gaúcha nesta semana que ouviu mais de 300 pessoas e associações ligadas ao bairro (Jornal do Comércio, 16/10/2025)
. Necessidade de a fiscalização impedir o comércio irregular de barracas na Rua da Praia e também da Secretaria de Assistência Social atuar de forma comprometida para ajudar os moradores de rua a saírem dessa condição. (João Maurício Hack Cardoso)
Centro Histórico 2
Se melhorassem as péssimas calçadas e retirassem vendedores irregulares já era um alento. E também diminuir a população de pombas, tem mais pombas do que humanos circulando no Centro. (Ice Peres)
Autoescolas
O Seaacom, sindicato que representa os trabalhadores de autoescolas (CFCs), realizou no Dia Nacional do Instrutor de Trânsito, comemorado nesta quinta-feira, em Porto Alegre, uma carreata de protesto à proposta do Ministro dos Transportes, Renan Filho, que torna facultativa a formação de condutores de veículos pelos Centros de Formação de Condutores (Jornal do Comércio, site, 16/10/2025)
. Parabéns a todos os instrutores de trânsito que trabalham de forma honesta e comprometida com a segurança de seus alunos e, obrigado por fazerem do nosso trânsito um ambiente mais seguro para nossas famílias. (Alexandre Niederle).
Autoescolas 2
O valor para obter a carteira é abusivo. Os CFCs deveriam ter um pouco de consideração com o povo. O governo tomou uma providência para a população poder acessar o serviço, porque ter carteira de motorista possibilita, inclusive, oportunidades de trabalho. (Fabi Santos)
Autoescolas 3
Lutamos pela preservação da qualidade de ensino aos futuros condutores. (Jeanne Cunha)
Padarias
No dia 16 de outubro é celebrado o Dia Mundial do Pão, alimento milenar e base de negócios tradicionais na Capital e Região Metropolitana. Pensando nisso, para celebrar o Dia Mundial do Pão, o caderno GeraçãoE listou 10 padarias de Porto Alegre para quem gosta e não abre mão do bom e velho pãozinho (GeraçãoE, site, 16/10/2025)
. Não dá para ficar sem pão na mesa. Todo dia uma delícia. Parabéns a todas as padarias. (Ana Cláudia Silveira Oliveira)