Palavra do Leitor

CPI do Dmae

(Jornal do Comércio, 14/10/2025) O relatório final da CPI do Departamento de Água e Esgotos (Dmae) na Câmara de Vereadores de Porto Alegre foi apresentado na segunda-feira (13). O documento responsabiliza a União por omissão e vulnerabilização do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre. O relatório será votado hoje pelos parlamentares. Muito bom transferir a responsabilidade pra União. Quem deveria controlar e até avisar a União é o Dmae e a prefeitura. (Gisele Marques)

Lotações

(Jornal do Comércio, 15/10/2025) . Muito bom, antes era a opção para quem saía para festa à noite. Poderia ser usada nos dias show, na Cidade Baixa. (Rudinei de Mello Neves) A prefeitura de Porto Alegre oficializou, na terça-feira, a criação do Serviço de Transporte Público Coletivo Complementar de passageiros, em caráter experimental. A intenção é transformar as atuais lotações em um sistema de transporte extra, com os veículos atuando como micro-ônibus em horários e trajetos de baixa demanda. Muito bom, antes era a opção para quem saía para festa à noite. Poderia ser usada nos dias show, na Cidade Baixa. (Rudinei de Mello Neves)

Lotações 2

Moro no bairro Petrópolis rua acima do Jardim Botânico e simplesmente da noite para o dia retiram de circulação. Era para ser temporário, mas faz uns oito ou nove anos e nunca mais colocaram de volta. (Caciana Nicolini)

Assembleia Legislativa

(Jornal do Comércio, 15/10/2025) Os deputados estaduais aprovaram na terça-feira o pagamento de um bônus aos professores que cumprirem metas estabelecidas no Rio Grande do Sul. Além da bonificação que deve ser paga ao final do ano, como se fosse um 14º salário, o projeto do governo Eduardo Leite (PSD) também prevê prêmios em dinheiro aos melhores alunos da rede estadual. Isso é um absurdo. Os professores precisam de reajuste nos salários. (Rogério Sippel)

Praia de Belas Shopping

(JC, site, 13/10/2025) . Excelente ganho para o shopping Praia de Belas e para os consumidores do bairro. (Eliane Soares) O espaço onde ficava o supermercado Nacional no Praia de Belas Shopping já tem substituto. A coluna Minuto Varejo antecipou que o Zaffari irá ocupar a loja localizada no térreo do centro comercial

Praia de Belas Shopping 2

Que maravilha! Nós que trabalhamos no shopping Praia de Belas merecemos. (Zete Queiroz)