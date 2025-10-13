JC, 10/10/2025 A demolição do Edifício Galeria XV de Novembro, conhecido como Esqueletão, no Centro Histórico de Porto Alegre, está oficialmente concluída. Na quinta-feira (9), a prefeitura realizou a última vistoria no local, que corria sérios riscos de desabamento e teve sua demolição encerrada em setembro. Agora, cabe à Justiça decidir com quem ficará o terreno, que possui cerca de 50 proprietários e acumula dívidas de IPTU (). Menos uma edificação horrorosa na cidade. (Lise Vaz)

Esqueletão 2

Parecia uma missão impossível, mas quem quer faz. (Ademir Maier)

Praia de Belas Shopping

(JC, site, 13/10/2025 ). Que boa notícia para o bairro e para o Shopping (Fernando José Dal Molin) O espaço onde ficava o supermercado Nacional no Praia de Belas Shopping já tem substituto. A coluna Minuto Varejo antecipou que o Zaffari irá ocupar a loja localizada no térreo do centro comercial). Que boa notícia para o bairro e para o Shopping (Fernando José Dal Molin)

Crédito imobiliário

JC, site, 10/10/2025 ). Sem a redução das taxas de juros essa medida será inócua. (Ana Fernanda Mocellin) O governo federal oficializou, na sexta-feira (10), o novo modelo de crédito imobiliário. A iniciativa muda as regras de direcionamento dos recursos que são depositados nas cadernetas de poupança. O intuito é ampliar a oferta de dinheiro para os bancos abastecerem os compradores no financiamento da casa própria (). Sem a redução das taxas de juros essa medida será inócua. (Ana Fernanda Mocellin)

Leiteria

JC, GeraçãoE, site, 10/10/2025 O Grupo Leiteria completou oito anos na sexta-feira (10) e, para celebrar a data, organizou uma festa que marcou o início de uma nova fase da operação: a partir de agora, o local contará com um serviço de café da manhã, servido diariamente das 8h às 11h (). Parabéns! Já era bom, agora com café da manhã é mais sucesso. (Ana Cláudia Silveira Oliveira)

