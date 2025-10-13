A demolição do Edifício Galeria XV de Novembro, conhecido como Esqueletão, no Centro Histórico de Porto Alegre, está oficialmente concluída. Na quinta-feira (9), a prefeitura realizou a última vistoria no local, que corria sérios riscos de desabamento e teve sua demolição encerrada em setembro. Agora, cabe à Justiça decidir com quem ficará o terreno, que possui cerca de 50 proprietários e acumula dívidas de IPTU (JC, 10/10/2025
). Menos uma edificação horrorosa na cidade. (Lise Vaz)
Esqueletão 2
Parecia uma missão impossível, mas quem quer faz. (Ademir Maier)
Praia de Belas Shopping
O espaço onde ficava o supermercado Nacional no Praia de Belas Shopping já tem substituto. A coluna Minuto Varejo antecipou que o Zaffari irá ocupar a loja localizada no térreo do centro comercial (JC, site, 13/10/2025
). Que boa notícia para o bairro e para o Shopping (Fernando José Dal Molin)
Crédito imobiliário
O governo federal oficializou, na sexta-feira (10), o novo modelo de crédito imobiliário. A iniciativa muda as regras de direcionamento dos recursos que são depositados nas cadernetas de poupança. O intuito é ampliar a oferta de dinheiro para os bancos abastecerem os compradores no financiamento da casa própria (JC, site, 10/10/2025
). Sem a redução das taxas de juros essa medida será inócua. (Ana Fernanda Mocellin)
Leiteria
O Grupo Leiteria completou oito anos na sexta-feira (10) e, para celebrar a data, organizou uma festa que marcou o início de uma nova fase da operação: a partir de agora, o local contará com um serviço de café da manhã, servido diariamente das 8h às 11h (JC, GeraçãoE, site, 10/10/2025
). Parabéns! Já era bom, agora com café da manhã é mais sucesso. (Ana Cláudia Silveira Oliveira)
Ofertas na Igreja
O colunista Fernando Albrecht registrou que na Igreja Santo Antônio, no bairro Partenon, tradição e modernidade se misturam para sustentar as atividades da comunidade, com os modernos QR codes presentes nos bancos ocupados pelos fiéis para garantir o pagamento das ofertas e dízimos. (JC, Começo de Conversa, 07/10/2025
). Aqui no Bairro Teresópolis, na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, já usamos o Pix QR Code para as ofertas há muito tempo. Em nossas festas (galetos, costelão, chás, etc) o Pix QR code é bem superior ao pagamento em espécie. (José Eduardo da Silva Sperb)