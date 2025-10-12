Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 12 de Outubro de 2025 às 18:53

Mineração

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
Mais de 70% dos pedidos de extração mineral no Rio Grande do Sul junto à Agência Nacional de Mineração (ANM) são da parte de agregados (areia, brita, cascalho), porém o território gaúcho possui potencial em minérios de grande valor, como titânio, chumbo e ouro (Jornal do Comércio, 9/10/2025). A extração mineral é uma ou talvez a mais impactante atividade, em especial de minérios de maior valor, dentre eles o ouro, em que geralmente é utilizado mercúrio para a extração. Será que realmente precisamos sacrificar a natureza para a obtenção deles em uma época de economia circular que é propagandeada pelo próprio Estado do Rio Grande do Sul? Estamos em uma época de mudança de paradigmas e a prioridade deve ser a defesa do meio ambiente, já tão devastado, e não o enriquecimento de grandes conglomerados na maioria multinacionais. Não conheço nenhum caso no Brasil em que após o esgotamento do potencial minerário as comunidades locais tiveram melhoras sociais, pelo contrário só decadência, quando não o abandono da jazida sem a devida recuperação nos termos previstos na Constituição Federal. (Anelise Grehs)
Mais de 70% dos pedidos de extração mineral no Rio Grande do Sul junto à Agência Nacional de Mineração (ANM) são da parte de agregados (areia, brita, cascalho), porém o território gaúcho possui potencial em minérios de grande valor, como titânio, chumbo e ouro (Jornal do Comércio, 9/10/2025). A extração mineral é uma ou talvez a mais impactante atividade, em especial de minérios de maior valor, dentre eles o ouro, em que geralmente é utilizado mercúrio para a extração. Será que realmente precisamos sacrificar a natureza para a obtenção deles em uma época de economia circular que é propagandeada pelo próprio Estado do Rio Grande do Sul? Estamos em uma época de mudança de paradigmas e a prioridade deve ser a defesa do meio ambiente, já tão devastado, e não o enriquecimento de grandes conglomerados na maioria multinacionais. Não conheço nenhum caso no Brasil em que após o esgotamento do potencial minerário as comunidades locais tiveram melhoras sociais, pelo contrário só decadência, quando não o abandono da jazida sem a devida recuperação nos termos previstos na Constituição Federal. (Anelise Grehs)
Passo Fundo 
Passo Fundo, na região do Planalto Médio, é a sexta maior economia do Rio Grande do Sul e possui mais de 100 prédios em construção (JC, 7/10/2025). Além desse volume de edifícios em construção, Passo Fundo também tem condomínios horizontais e bairros planejados. A cidade é muito rica. Os imóveis são caros, mas só valorizam, jamais perdem valor. (João Alberto Gai)
Passo Fundo II
Passo Fundo é a capital gaúcha da modernidade. (João Maurício Cardozo)
Passo Fundo III
Passei uma semana na cidade participando de um curso. O município de Passo Fundo é muito interessante e próspero. Orgulho da população gaúcha. (Eduardo Dinho)
Passo Fundo IV
Passo Fundo é considerado um polo em diversas áreas da economia. (Sergio Rodrigues)
Transporte público
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a equipe econômica está realizando um estudo abrangente do setor de transporte público no Brasil para avaliar a possibilidade de implementação da tarifa zero (JC, 7/10/2025). O Brasil caminha para ser a futura Argentina. Assim como no país vizinho, que tinha ônibus a custo zero para a maioria da população, avaliam implantar a isenção aqui. Porém, não existe almoço grátis e alguém pagará essa conta. (Alexandre Cunha Krause)
 

Notícias relacionadas