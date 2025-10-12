Mais de 70% dos pedidos de extração mineral no Rio Grande do Sul junto à Agência Nacional de Mineração (ANM) são da parte de agregados (areia, brita, cascalho), porém o território gaúcho possui potencial em minérios de grande valor, como titânio, chumbo e ouro (Jornal do Comércio, 9/10/2025). A extração mineral é uma ou talvez a mais impactante atividade, em especial de minérios de maior valor, dentre eles o ouro, em que geralmente é utilizado mercúrio para a extração. Será que realmente precisamos sacrificar a natureza para a obtenção deles em uma época de economia circular que é propagandeada pelo próprio Estado do Rio Grande do Sul? Estamos em uma época de mudança de paradigmas e a prioridade deve ser a defesa do meio ambiente, já tão devastado, e não o enriquecimento de grandes conglomerados na maioria multinacionais. Não conheço nenhum caso no Brasil em que após o esgotamento do potencial minerário as comunidades locais tiveram melhoras sociais, pelo contrário só decadência, quando não o abandono da jazida sem a devida recuperação nos termos previstos na Constituição Federal. (Anelise Grehs)