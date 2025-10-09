Sistema de pagamentos

Na Igreja Santo Antônio, no bairro Partenon, tradição e modernidade se misturam para sustentar as atividades da comunidade: os modernos QR Codes estão presentes nos bancos ocupados pelos fiéis para garantir o pagamento das ofertas e dízimos (Coluna Começo de Conversa, 7/10/2025). Na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, no bairro Teresópolis, em Porto Alegre, já usamos o Pix QR Code para as ofertas há muito tempo. Em nossas festas (galetos, costelão, chás, etc), a utilização do Pix QR Code para efetuar os pagamentos supera o uso de dinheiro em espécie. (José Eduardo da Silva Sperb)