Publicada em 09 de Outubro de 2025 às 18:49

Sistema de pagamentos

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Na Igreja Santo Antônio, no bairro Partenon, tradição e modernidade se misturam para sustentar as atividades da comunidade: os modernos QR Codes estão presentes nos bancos ocupados pelos fiéis para garantir o pagamento das ofertas e dízimos (Coluna Começo de Conversa, 7/10/2025). Na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, no bairro Teresópolis, em Porto Alegre, já usamos o Pix QR Code para as ofertas há muito tempo. Em nossas festas (galetos, costelão, chás, etc), a utilização do Pix QR Code para efetuar os pagamentos supera o uso de dinheiro em espécie. (José Eduardo da Silva Sperb)
Empreendedorismo
O Brasil possui um forte crescimento no número de novas empresas, mas grande parte delas não possui um perfil de empreendedorismo transformacional, indica relatório do Banco Mundial (Jornal do Comércio, 7/10/2025). Comparar o Microempreendedor Individual (MEI) com uma empresa limitada (LTDA) é, no mínimo, desonesto. O MEI tem limite de faturamento, é óbvio que não haverá médicos ou engenheiros como MEI. Se o empregador pode faturar até R$ 7 mil por mês, como pagar melhor o empregado? (Luis Filipe Moura)
Concessão do Dmae
Após pedido da prefeitura de Porto Alegre, o projeto que concede parcialmente o Departamento de Água e Esgotos (Dmae) entrou na ordem de votação da Câmara de Vereadores (JC, 8/10/2025). Não apoio a concessão do Dmae. Temos exemplos do que ocorreu com a Corsan e a CEEE após a concessão dos serviços. (Ivan Zacher)
Dinheiro a receber
É inacreditável que, em pleno século 21, com a internet a pleno, o Banco Central (BC) e os bancos em geral não utilizem os meios eletrônicos — Pix, por exemplo — para tomar a iniciativa de devolver o dinheiro de 53 milhões de pessoas e empresas que possuem valores esquecidos em contas bancárias. A explicação é que as instituições querem ficar com esse dinheiro, sem nenhuma dúvida. (Sérgio Tostes de Escobar)
Reportagem Cultural
Cafeteria
Após um ano fechada, a Vírgula, cafeteria de Porto Alegre, reabrirá em novo endereço, agora no bairro Moinhos de Vento (GeraçãoE, 7/10/2025). O melhor café, acompanhado do melhor brownie da cidade, está voltando. (Joana Carmona Celeste) 

 

