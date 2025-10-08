Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 08 de Outubro de 2025 às 18:50

Oktoberfest no Centro

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
A 1ª Oktoberfest oficial de Porto Alegre, realizada no domingo (5) na rua Sete de Setembro, entre a Caldas Júnior e a Bento Martins, levou um grande público ao Centro Histórico. O evento teve mais de 20 cervejarias parceiras e cerca de 100 torneiras de chope, além de apresentações de bandas típicas alemãs (Jornal do Comércio, 6/10/2025). É ótimo ver a cidade viva, com pessoas dançando, brindando, ocupando o espaço que é de todos. Porto Alegre é mais “quente” quando a população sai para a rua e faz dela o seu quintal. (Jeferson Silva)
Oktoberfest no Centro II
Espero que Porto Alegre tenha mais eventos como a Oktoberfest realizada no Centro Histórico. (Gabriela Kunrath)
Oktoberfest no Centro III
Enquanto a Oktoberfest pôde ser realizada no Centro, o Carnaval de rua foi impedido. Até a polícia foi acionada na ocasião para impedir o Carnaval. (Julia Soardi)
Livros
A coluna Leituras, do Empresas & Negócios, indicou três sugestões de livros nesta semana, dentre eles a obra Economia Básica, de Thomas Sowell (Empresas & Negócios, 6/10/2025). O livro Economia Básica é uma excelente dica. Deveria ser leitura obrigatória para o Vestibular da Ufrgs. (Rinaldo Penteado)
Isenção do IR
A Câmara dos Deputados aprovou no dia 1º de outubro a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. O texto ainda precisa passar pelo Senado Federal antes de começar a valer em 2026 (JC, 2/10/2025). A isenção representa apenas a atualização da tabela do Imposto de Renda, e muito mal feita, por sinal. Para compensar, a isenção deveria ser superior a R$ 10 mil pela inflação do período. (Gabriel Martins)
Câmeras em pet shops
A Câmara de Porto Alegre aprovou uma lei que obriga pet shops a gravar todos os procedimentos realizados no estabelecimento (Jornal da Lei, 3/10/2025). A instalação de câmeras para registrar os procedimentos realizados nos animais nas pet shops é o mínimo a ser feito. Deveria haver obrigatoriedade de transmissão ao vivo também. (Clarice Carneiro)
Segurança
Porto Alegre terá paradas de ônibus com monitoramento ao vivo para acompanhar usuários nos pontos de ônibus das 20h às 5h (JC, 3/10/2025). A circulação de linhas de ônibus em Porto Alegre durante a madrugada é quase inexistente. (Rogério Sippel) 

