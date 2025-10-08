Oktoberfest no Centro

A 1ª Oktoberfest oficial de Porto Alegre, realizada no domingo (5) na rua Sete de Setembro, entre a Caldas Júnior e a Bento Martins, levou um grande público ao Centro Histórico.

O evento teve mais de 20 cervejarias parceiras e cerca de 100 torneiras de chope, além de apresentações de bandas típicas alemãs

(Jornal do Comércio, 6/10/2025). É ótimo ver a cidade viva, com pessoas dançando, brindando, ocupando o espaço que é de todos. Porto Alegre é mais “quente” quando a população sai para a rua e faz dela o seu quintal. (Jeferson Silva)