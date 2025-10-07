Câmeras em escolas II

Há professores que não conseguem dar aula porque os alunos adolescentes jogam cadeiras e outros objetos. Falta educação aos estudantes, que deve ser dada pela família. (Kelly Luiz da Silva)

Câmeras em escolas III

E a verba para uniformes, telhados e mobílias? Os vereadores desconhecem a realidade das escolas. (Nikolas Konishi)

Câmeras em escolas IV

Quando serão instalados os ventiladores e aparelhos de ar-condicionado nas escolas? Há colégios com banheiros sem condições de uso. (Maria da Graça Maciel)

Corrida de rua

Corrida de rua II

Se a lei que reconhece Porto Alegre como Capital da Corrida de Rua não for revertida em melhoria das ciclofaixas e aumento das mesmas, acabará sendo apenas um título vazio. (Rafael Dias)

Fiscalização