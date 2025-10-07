Com 19 votos favoráveis e 7 contrários, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou a proposição para instalação de câmeras em escolas municipais para ampliar a segurança no ambiente escolar, frente a casos recentes de violência contra alunos e professores (Jornal do Comércio, 1º/10/2025). Preocupar-se com as crianças não é transformar a escola em “Big Brother” ou em um presídio. É garantir o que realmente falta: papel higiênico, estrutura elétrica decente para suportar ar-condicionado, bibliotecas, quadras, profissionais de apoio, salários dignos para professores e condições mínimas de dignidade. Hoje as escolas estão sucateadas, sem o básico. Câmera só registra a violência depois que ela já aconteceu. Não previne, não resolve, não substitui psicólogos, orientadores, políticas de prevenção ao bullying, valorização docente e investimento em segurança pública de verdade. O que falta não é vigilância, é compromisso real com a educação. (Patrícia Orlandi)
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Com 19 votos favoráveis e 7 contrários, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou a proposição para instalação de câmeras em escolas municipais para ampliar a segurança no ambiente escolar, frente a casos recentes de violência contra alunos e professores
(Jornal do Comércio, 1º/10/2025). Preocupar-se com as crianças não é transformar a escola em “Big Brother” ou em um presídio. É garantir o que realmente falta: papel higiênico, estrutura elétrica decente para suportar ar-condicionado, bibliotecas, quadras, profissionais de apoio, salários dignos para professores e condições mínimas de dignidade. Hoje as escolas estão sucateadas, sem o básico. Câmera só registra a violência depois que ela já aconteceu. Não previne, não resolve, não substitui psicólogos, orientadores, políticas de prevenção ao bullying, valorização docente e investimento em segurança pública de verdade. O que falta não é vigilância, é compromisso real com a educação. (Patrícia Orlandi)
Câmeras em escolas II
Há professores que não conseguem dar aula porque os alunos adolescentes jogam cadeiras e outros objetos. Falta educação aos estudantes, que deve ser dada pela família. (Kelly Luiz da Silva)
Câmeras em escolas III
E a verba para uniformes, telhados e mobílias? Os vereadores desconhecem a realidade das escolas. (Nikolas Konishi)
Câmeras em escolas IV
Quando serão instalados os ventiladores e aparelhos de ar-condicionado nas escolas? Há colégios com banheiros sem condições de uso. (Maria da Graça Maciel)
Corrida de rua
Corrida de rua II
Se a lei que reconhece Porto Alegre como Capital da Corrida de Rua não for revertida em melhoria das ciclofaixas e aumento das mesmas, acabará sendo apenas um título vazio. (Rafael Dias)
Fiscalização