Palavra do Leitor

Publicada em 06 de Outubro de 2025 às 19:00

Dragagem de portos

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

A Portos RS iniciou na quarta-feira (1º/10/2025) a dragagem para retomar o calado original do Porto do Rio Grande, que é de 15 metros e foi alterado como consequência das enchentes de 2024 (Jornal do Comércio, 1º/10/2025). Enquanto é divulgado o que será feito no Porto do Rio Grande, o de Porto Alegre está completando um ano de total paralisação e dos incidentes no canal de Itapuã, com o encalhe de navios. Desde então, a inércia da Autoridade Portuária deixou aproximadamente 122 trabalhadores portuários sem renda, operadores portuários em fase de inadimplência e os agentes portuários sem poder ofertar o nosso porto. Empresas são obrigadas a utilizar a rodovia para trazer seus insumos, gerando custos e riscos ao transporte. Não há registro em qualquer lugar do mundo de um porto que se tornou inviabilizado pela total inércia e falta de atitude. (Paulo R. M. Moreira, diretor-executivo do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto Organizado de Porto Alegre)
Dragagem de portos II
Esse trabalho consiste apenas na dragagem de calado rotineira, não é a dragagem de desassoreamento, que não teve nada feito até agora. (Henrique Baumhardt)
Dragagem de portos III
A dragagem anunciada é simples, não resolve o problema do assoreamento. (Daniela Giacobbo)
Farsul
Usina do Gasômetro
A prefeitura de Porto Alegre e o governo federal devem apresentar um novo projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para a Usina do Gasômetro até o final de outubro de 2025 (JC, 1º/10/2025). Estamos há anos sem acessar o prédio da Usina do Gasômetro, essa situação é lamentável. (Luckas Rossato)
Nova padaria
A rede de padarias Bread King, que vende cerca de 140 itens congelados, vai abrir a primeira unidade em Porto Alegre, no bairro Auxiliadora (Coluna Minuto Varejo, 27/9/2025). Toda vez que vou a Bombinhas, em Santa Catarina, passo no outlet e compro esses salgados, que são uma delícia. É ótimo saber que a Bread King chegou a Porto Alegre. Espero que seja aberta uma unidade próxima ao bairro Jardim Europa. (Adriane De Lima Saraiva)
 

