Dragagem de portos

A Portos RS iniciou na quarta-feira (1º/10/2025) a dragagem para retomar o calado original do Porto do Rio Grande, que é de 15 metros e foi alterado como consequência das enchentes de 2024 (Jornal do Comércio, 1º/10/2025). Enquanto é divulgado o que será feito no Porto do Rio Grande, o de Porto Alegre está completando um ano de total paralisação e dos incidentes no canal de Itapuã, com o encalhe de navios. Desde então, a inércia da Autoridade Portuária deixou aproximadamente 122 trabalhadores portuários sem renda, operadores portuários em fase de inadimplência e os agentes portuários sem poder ofertar o nosso porto. Empresas são obrigadas a utilizar a rodovia para trazer seus insumos, gerando custos e riscos ao transporte. Não há registro em qualquer lugar do mundo de um porto que se tornou inviabilizado pela total inércia e falta de atitude. (Paulo R. M. Moreira, diretor-executivo do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto Organizado de Porto Alegre)