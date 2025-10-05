A área onde estava localizado o prédio do Esqueletão, no Centro Histórico de Porto Alegre, deve receber um “shopping de equipamentos públicos” focado em ações de cultura, educação e saúde (Começo de Conversa, 2/10/2025). É elogiável a preocupação do poder público e iniciativa privada com o Centro de Porto Alegre, tão empobrecido com a enchente do ano passado. A medida mais urgente é o conserto das comportas da Mauá e casas de bombas, que darão real segurança para as empresas voltarem com tranquilidade a se instalar no Centro de Porto Alegre. (Beatriz Carlesso)

O projeto do resort de luxo em Xangri-Lá é excelente, parabéns pela iniciativa. (Enio Schenkel)

O empreendimento prevê prédios de sete andares. Questiono se essa altura é permitida no Plano Diretor de Xangri-Lá. (Angela Maria da Costa)

Ao contrário do que foi publicado na edição de sexta-feira (3), o crédito da imagem abaixo onde aparecem Domingos Velho Lopes (e) e Gedeão Pereira (d) é de Emerson Foguinho, do Sistema Farsul.