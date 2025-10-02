Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 02 de Outubro de 2025 às 18:43

Porto Meridional

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) poderá liberar a segunda análise ambiental para o projeto do Porto Meridional, em Arroio do Sal, no início de outubro. Na primeira análise, o órgão considerou que o estudo de impacto ambiental não atendeu a todas as exigências necessárias para o licenciamento do projeto (Jornal do Comércio, 1/10/2025). A obra de implementação do Porto Meridional é fundamental para mudar o patamar de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. (José Bittencourt)
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) poderá liberar a segunda análise ambiental para o projeto do Porto Meridional, em Arroio do Sal, no início de outubro. Na primeira análise, o órgão considerou que o estudo de impacto ambiental não atendeu a todas as exigências necessárias para o licenciamento do projeto (Jornal do Comércio, 1/10/2025). A obra de implementação do Porto Meridional é fundamental para mudar o patamar de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. (José Bittencourt)
Porto Meridional II
Esta obra é muito importante. Parabéns pelas iniciativas em busca do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. (João Luiz Brito)
Comércio Exterior
Pedro Bartelle, CEO da Vulcabras, diz que o setor calçadista brasileiro enfrenta o desafio da concorrência de produtos asiáticos (JC, 31/10/2025). A concorrência dos países asiáticos é o problema da indústria calçadista brasileira, que impacta mais do que as tarifas para exportação. Todos sabíamos dessa questão, mas não era conveniente falar. (Cesar Fuhr)
Dia Internacional do Idoso
De acordo com o Censo de 2022, quase 40% da população do Rio Grande do Sul será de idosos em 2070 (JC, 1/10/2025). A inteligência artificial avança em diversas áreas, mas não podemos esquecer que relações humanas não se automatizam. O Dia Internacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro, reforça que o cuidado, escuta e presença não podem ser substituídos por algoritmos. Automatizar processos é necessário; desumanizar pessoas transforma relações em processos mecânicos e enfraquece os laços sociais. (Ana Carina Fontoura dos Santos)
Centro Histórico
Desemprego
A taxa de desemprego do Brasil ficou em 5,6% no trimestre até agosto, repetindo a mínima da série histórica iniciada em 2012, segundo o IBGE (JC, 30/9/2025). Enquanto vemos dados sobre queda no desemprego no País, diversas empresas estão fechando e a inadimplência aumentando. A conta “não fecha”. (Myria Oliveira)

Notícias relacionadas