O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) poderá liberar a segunda análise ambiental para o projeto do Porto Meridional, em Arroio do Sal, no início de outubro. Na primeira análise, o órgão considerou que o estudo de impacto ambiental não atendeu a todas as exigências necessárias para o licenciamento do projeto (Jornal do Comércio, 1/10/2025). A obra de implementação do Porto Meridional é fundamental para mudar o patamar de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. (José Bittencourt)