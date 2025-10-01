Licença-maternidade

STF

Lancheria tradicional

Operando há 37 anos, tradicional lancheria do Centro Histórico aposta em sabores diferentes de xis (GeraçãoE, 25/9/2025). Conheci a lancheria KrisKrus há alguns anos pelas propagandas nas jornadas esportivas na Rádio Bandeirantes. Desde então, virei fã e cliente. Quando recebo amigos de fora de Porto Alegre que querem comer xis é do KrisKrus que eu peço, e todo mundo adora. (Surian Colvara)

Lancheria tradicional II

Parabéns ao GeraçãoE pelas reportagens produzidas e pelo olhar de toda a equipe sobre o ato de empreender. (Guilherme Kubaszeiski)

Ataques de cães

São estarrecedores os altos e insistentes índices de casos de ataques de cães ferozes nos pátios residenciais, calçadas e parques sem que sejam denunciados. Deveria ser criado um órgão público de fiscalização sobre a guarda e manejo responsável dos cães. Todo cidadão deveria registrar obrigatoriamente os cães de sua propriedade. É preciso uma legislação atualizada sobre os crimes de descuidos dos tutores no tratamento dos animais, como os que não usam focinheira em cães violentos. Além disso, deveria haver um curso para os tutores e ser criado um Estatuto Preventivo do Tutor de Animais. (Helder Pinheiro Mayer)