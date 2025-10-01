Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 01 de Outubro de 2025 às 19:06

Licença-maternidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou na segunda-feira o projeto que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para aumentar em até 120 dias a licença-maternidade após a alta hospitalar de recém-nascidos e suas mães (Jornal do Comércio, 30/9/2025). Na minha avaliação, as empresas já aplicavam a lei e concediam a licença-maternidade após a alta hospitalar. Para isso, bastava dar o atestado de doença e a parturiente entrava com o pedido de auxílio-doença, com a licença contando a partir da data do nascimento do bebê. Seria necessário emitir o atestado de afastamento com o respectivo Código Internacional de Doenças (CID), sem prejuízo ao período de licença-maternidade. (Renata Rozado)
STF
O Supremo Tribunal Federal (STF) enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional propondo um reajuste anual de 8% aos servidores do Judiciário entre 2026 e 2028. O texto foi enviado à Câmara dos Deputados (JC, 28/9/2025). Os servidores já ganham salários e benefícios irreais. Os Poderes Judiciário, Legislativo, Executivo e Militares são instituições ineficientes e cheias de "vícios" que, além de onerosas e improdutivas, sugam o erário e mantêm a Nação no retrocesso em várias áreas. O Judiciário não precisa de "reposição", mas de reformulação em seus próprios processos internos de atuação e organização. (Léo Josi)
Lancheria tradicional
Operando há 37 anos, tradicional lancheria do Centro Histórico aposta em sabores diferentes de xis (GeraçãoE, 25/9/2025). Conheci a lancheria KrisKrus  há alguns anos pelas propagandas nas jornadas esportivas na Rádio Bandeirantes. Desde então, virei fã e cliente. Quando recebo amigos de fora de Porto Alegre que querem comer xis é do KrisKrus que eu peço, e todo mundo adora. (Surian Colvara)
Lancheria tradicional II
Parabéns ao GeraçãoE pelas reportagens produzidas e pelo olhar de toda a equipe sobre o ato de empreender. (Guilherme Kubaszeiski)
Ataques de cães
São estarrecedores os altos e insistentes índices de casos de ataques de cães ferozes nos pátios residenciais, calçadas e parques sem que sejam denunciados. Deveria ser criado um órgão público de fiscalização sobre a guarda e manejo responsável dos cães. Todo cidadão deveria registrar obrigatoriamente os cães de sua propriedade. É preciso uma legislação atualizada sobre os crimes de descuidos dos tutores no tratamento dos animais, como os que não usam focinheira em cães violentos. Além disso, deveria haver um curso para os tutores e ser criado um Estatuto Preventivo do Tutor de Animais. (Helder Pinheiro Mayer)
 

