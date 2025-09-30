A rede sueca H&M, que chegou recentemente ao Brasil, vai abrir duas unidades em shopping centers ligados ao Grupo Iguatemi em Porto Alegre. Uma das lojas vai ocupar o espaço onde ficava a Ashua, bandeira da Lojas Renner no Praia de Belas Shopping (Coluna Minuto Varejo, 29/9/2025). O Iguatemi sempre traz novidades. É uma das redes de shoppings mais consolidadas do País. O Praia de Belas Shopping melhorou bastante após ser adquirido pelo Iguatemi. (João Pedro Vieira)