Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 30 de Setembro de 2025 às 18:50

Varejo

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
A rede sueca H&M, que chegou recentemente ao Brasil, vai abrir duas unidades em shopping centers ligados ao Grupo Iguatemi em Porto Alegre. Uma das lojas vai ocupar o espaço onde ficava a Ashua, bandeira da Lojas Renner no Praia de Belas Shopping (Coluna Minuto Varejo, 29/9/2025). O Iguatemi sempre traz novidades. É uma das redes de shoppings mais consolidadas do País. O Praia de Belas Shopping melhorou bastante após ser adquirido pelo Iguatemi. (João Pedro Vieira)
A rede sueca H&M, que chegou recentemente ao Brasil, vai abrir duas unidades em shopping centers ligados ao Grupo Iguatemi em Porto Alegre. Uma das lojas vai ocupar o espaço onde ficava a Ashua, bandeira da Lojas Renner no Praia de Belas Shopping (Coluna Minuto Varejo, 29/9/2025). O Iguatemi sempre traz novidades. É uma das redes de shoppings mais consolidadas do País. O Praia de Belas Shopping melhorou bastante após ser adquirido pelo Iguatemi. (João Pedro Vieira)
Varejo II
Que ótima notícia. Espero que a rede H&M ofereça no Brasil a mesma qualidade das lojas situadas na Europa. (Ana Paula Canete Saraiva)
Saúde
O governador Eduardo Leite (PSD) passou no fim de semana por um procedimento de bloqueio na coluna cervical e lombar, indicado em decorrência de quadro de dor associado a hérnias de disco (JC, 29/9/2025). Por que o governador não fez esse procedimento em Porto Alegre? O Rio Grande do Sul está tentando “vender” a sua estrutura de saúde, que é de excelente qualidade, e o governador foi para outro estado fazer um procedimento simples que poderia ser realizado aqui. (Eduardo Teixeira)
Saúde II
Com os hospitais maravilhosos de Porto Alegre, o governador Eduardo Leite preferiu fazer o procedimento em São Paulo. (Augusto Elias Corrêa)
Gastronomia
Após quase um ano de operação, a unidade da Charlie no Bom Fim irá encerrar as atividades (GeraçãoE, 26/9/2025). Parabéns pela iniciativa, há momentos em que empreender é entender as mudanças de rumo e o que serve para uma região. A crise do cacau e do café está impactando os negócios. (Eduardo Machado)
Cais Embarcadero
A Famiglia Facin, marca de restaurantes em Porto Alegre, inaugurou em uma de suas unidades do Cais Embarcadero o Navio Piratas do Guaíba (GeraçãoE, 26/9/2025). Faltam opções de lugares com espaço kids. Os pais e, principalmente, as crianças agradecem. (Valeria Mazui)
Cais Embarcadero II
Muito criativa a ideia de colocar um navio pirata para as crianças brincarem enquanto os pais se deliciam comendo pizzas (Ana Claudia Silveira Oliveira)  

Notícias relacionadas