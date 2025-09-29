Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 29 de Setembro de 2025 às 19:06

Viamão

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Viamão consolidou-se como um dos principais polos de atração de investimentos da Região Metropolitana de Porto Alegre, unindo grandes áreas disponíveis, logística qualificada e legislação municipal favorável (Caderno Empresas & Negócios, 22/9/2025). Muito boa a reportagem sobre Viamão. Considero a melhor cidade para se viver na Região Metropolitana, temos tudo com a sensação de cidade do interior. Viamão tem o segundo Templo Budista do Estado; a Praia de Itapoã; o Complexo Tarumã; a Estância das Oliveiras; a Quinta da Estância e o Vila Ventura Hotel Resort. A cidade é muito bem servida de supermercados e atacarejos. O Hospital de Viamão está sendo ampliado. Sobre o calçamento de ruas, Viamão é um canteiro de obras: várias ruas foram e estão sendo calçadas. Quando ocorrer a duplicação da avenida Protásio Alves, teremos um segundo acesso importante para entrar e sair de Viamão em direção a Porto Alegre. (Olemar Teixeira)
Célia Ribeiro
A jornalista Célia Ribeiro morreu na quinta-feira (25), aos 96 anos, em Porto Alegre por causas naturais (JC, 26/9/2025). Célia Ribeiro foi uma mulher maravilhosa. Ela era o que ensinava, um exemplo e uma inspiração. (Carmen Vijande de Valladares)
Animais
Um lago em Imbé é habitat de uma espécie de jacaré em extinção (JC, 19/9/2025). É preciso educar a população para não sermos uma ameaça a esta riqueza tão ancestral que convive (de longe) com o ser humano. (Méuris Pandolfo)
Orla do Guaíba
Orla do Guaíba e Centro Histórico concentram o maior uso de patinetes elétricos em Porto Alegre (JC, 23/9/2025). A área de cobertura com oferta de patinetes elétricos deveria ser ampliada. (Guilherme Medaglia)
Sustentabilidade
A pista de skate montada no prédio do Caff em Porto Alegre será transformada em sucata para indústria e ONGs (JC, 26/9/2025). É muito bom ver eventos assim na cidade e com a destinação correta dos resíduos. Que venham mais ações como essa promovida pela Red Bull. (Natalia Bertussi)
Turismo
Mapa Econômico do Rio Grande do Sul aponta oportunidades para Serra, Hortênsias, Vales do Paranhana e do Caí (JC, 25/8/2025). Bento Gonçalves deveria ter um aeroporto grande e moderno para ser o portal nacional e internacional e a entrada da região da Uva e do Vinho. E a cidade de Bagé precisa de um aeroporto maior e melhor para os turistas de longe poderem acessar a Campanha. Falta isso ao Rio Grande do Sul. (Maurício Cardozo) 

