Viamão consolidou-se como um dos principais polos de atração de investimentos da Região Metropolitana de Porto Alegre, unindo grandes áreas disponíveis, logística qualificada e legislação municipal favorável (Caderno Empresas & Negócios, 22/9/2025). Muito boa a reportagem sobre Viamão. Considero a melhor cidade para se viver na Região Metropolitana, temos tudo com a sensação de cidade do interior. Viamão tem o segundo Templo Budista do Estado; a Praia de Itapoã; o Complexo Tarumã; a Estância das Oliveiras; a Quinta da Estância e o Vila Ventura Hotel Resort. A cidade é muito bem servida de supermercados e atacarejos. O Hospital de Viamão está sendo ampliado. Sobre o calçamento de ruas, Viamão é um canteiro de obras: várias ruas foram e estão sendo calçadas. Quando ocorrer a duplicação da avenida Protásio Alves, teremos um segundo acesso importante para entrar e sair de Viamão em direção a Porto Alegre. (Olemar Teixeira)