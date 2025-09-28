Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 28 de Setembro de 2025 às 17:57

Agronegócio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Entidades ligadas ao agronegócio criticaram o tema da Jornada Universitária pela Reforma Agrária, promovida pelo curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) na semana passada (Jornal do Comércio, 26/9/2025). Sou professor e pesquisador da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, dos cursos de Agronomia e Zootecnia da UFPel, e considero o agronegócio essencial para o Brasil. É alimento na mesa, emprego para milhões e futuro para os alunos de Agronomia e Zootecnia. Repudio qualquer discurso que ataque esse setor tão importante. O agronegócio é parte da solução, nunca do problema. (Maurício Oliveira)
Agronegócio II
Combater um setor que evoluiu muito nos últimos anos é um erro. Produtores de alimentos que abastecem a vida de cada cidadão devem ser sempre valorizados e incentivados, nunca ao contrário. (Eliseu Ely)
Produtos gaúchos
O Parque Harmonia, em Porto Alegre, terá quase 10 lojas permanentes para a comercialização de diversos tipos de produtos (Minuto Varejo, 21/9/2025). Sensacional este projeto criado pelo grupo Produtores Gaúchos Unidos. (Paula Dazzi)
Podcast
Durante a Expointer, o podcast JC Agro entrevistou Ireneu Orth, presidente da Aprosoja-RS (YouTube do JC). É um absurdo que as pessoas não se conscientizem sobre o que está acontecendo com o agronegócio no Rio Grande do Sul. Se esperar pelo governo federal, não sei qual será o futuro do agronegócio gaúcho. (Elisabete Bruzzi)
Viamão
A cidade de Viamão consolidou-se como um dos principais polos de atração de investimentos da Região Metropolitana de Porto Alegre, unindo grandes áreas disponíveis, logística qualificada e legislação municipal favorável (Caderno Empresas & Negócios, 22/9/2025). As ruas e avenidas de Viamão são as mais abandonadas do Brasil. O município tem quase 300 anos e está totalmente abandonado. (Eli Bolsoni)
