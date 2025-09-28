Entidades ligadas ao agronegócio criticaram o tema da Jornada Universitária pela Reforma Agrária, promovida pelo curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) na semana passada (Jornal do Comércio, 26/9/2025). Sou professor e pesquisador da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, dos cursos de Agronomia e Zootecnia da UFPel, e considero o agronegócio essencial para o Brasil. É alimento na mesa, emprego para milhões e futuro para os alunos de Agronomia e Zootecnia. Repudio qualquer discurso que ataque esse setor tão importante. O agronegócio é parte da solução, nunca do problema. (Maurício Oliveira)