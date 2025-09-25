Atendimento psiquiátrico II

Com a enchente no Rio Grande do Sul, surgiram vários casos de transtornos psiquiátricos. É preciso aumentar os locais para essa assistência. É só caminhar no Centro de Porto Alegre para ver como há pessoas abandonadas com transtornos de todos os tipos. (Fernanda Balestrin)

Atendimento psiquiátrico III

O serviço de Saúde Mental do Postão do IAPI deve permanecer, pois é 24h. O CAPS não é um local de emergência. (Renata Bornancini)

Atendimento psiquiátrico IV

O fechamento de uma emergência psiquiátrica não é apenas a perda de um espaço físico, mas de uma rede de suporte essencial em momentos críticos. A orientação para buscar o CAPS é importante, mas sabemos que nem sempre o acolhimento imediato pode ser substituído. Em saúde mental, cada porta que se fecha pode significar um risco maior de vulnerabilidade. Mais do que nunca, precisamos reforçar políticas públicas que garantam acesso, continuidade de cuidado e dignidade para quem sofre. (Lauana Lopes)

Atendimento psiquiátrico V

A estrutura física do IAPI está em ruínas. Quando chove, há verdadeiras cachoeiras dentro do prédio, inclusive nos consultórios. Parte da frente do prédio está interditada pelo risco de desabamento. (Janine Cavagnolli)

Reportagem Cultural