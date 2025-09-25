Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 25 de Setembro de 2025 às 19:09

Atendimento psiquiátrico

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
A Emergência Psiquiátrica do Postão do IAPI, no bairro Passo d’Areia, na Zona Norte de Porto Alegre, seguirá com a operação até 2026. Parte de um projeto da Secretaria Municipal de Saúde, o local cessará as atividades quando seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) forem inaugurados (Jornal do Comércio, 24/9/2025). Os CAPS não funcionam como emergências, e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) não dão conta de tantas doenças. O atendimento de doenças mentais necessita de preparo e emergências psiquiátricas. É um perigo fechar essas unidades para casos de emergência. Onde levaremos uma pessoa em surto quando necessário? (Eliane Santi Helena)
Atendimento psiquiátrico II
Com a enchente no Rio Grande do Sul, surgiram vários casos de transtornos psiquiátricos. É preciso aumentar os locais para essa assistência. É só caminhar no Centro de Porto Alegre para ver como há pessoas abandonadas com transtornos de todos os tipos. (Fernanda Balestrin)
Atendimento psiquiátrico III
O serviço de Saúde Mental do Postão do IAPI deve permanecer, pois é 24h. O CAPS não é um local de emergência. (Renata Bornancini)
Atendimento psiquiátrico IV
O fechamento de uma emergência psiquiátrica não é apenas a perda de um espaço físico, mas de uma rede de suporte essencial em momentos críticos. A orientação para buscar o CAPS é importante, mas sabemos que nem sempre o acolhimento imediato pode ser substituído. Em saúde mental, cada porta que se fecha pode significar um risco maior de vulnerabilidade. Mais do que nunca, precisamos reforçar políticas públicas que garantam acesso, continuidade de cuidado e dignidade para quem sofre. (Lauana Lopes)
Atendimento psiquiátrico V
A estrutura física do IAPI está em ruínas. Quando chove, há verdadeiras cachoeiras dentro do prédio, inclusive nos consultórios. Parte da frente do prédio está interditada pelo risco de desabamento. (Janine Cavagnolli)
Reportagem Cultural 
O Estúdio Dreher completa 30 anos de atividade em Porto Alegre celebrado por bandas e artistas de todo o Brasil como um reduto para a produção de arte fonográfica independente (Reportagem Cultural, 19/9/2025). Gravei no estúdio e foi fantástico, Thomas e Carlos Dreher têm muito conhecimento. (Luciano Lorenz) 
 

 

