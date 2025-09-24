Mirantes de Porto Alegre

Porto Alegre tem uma série de locais bonitos para ver a cidade de cima. Entre eles, estão o Morro do Osso, o Morro da Polícia, o Morro São Caetano (Apamecor), o Morro Santa Teresa e o Morro da Tapera (Coluna Começo de Conversa, 22/9/2025). Moro no bairro Teresópolis em Porto Alegre e faço uma observação em relação ao Morro da Apamecor. O maior problema na região não é apenas a questão do mirante, mas sim a total falta de segurança que ocorre há anos na área. (José Eduardo da Silva Sperb)