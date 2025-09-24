Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 24 de Setembro de 2025 às 18:34

Mirantes de Porto Alegre

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Porto Alegre tem uma série de locais bonitos para ver a cidade de cima. Entre eles, estão o Morro do Osso, o Morro da Polícia, o Morro São Caetano (Apamecor), o Morro Santa Teresa e o Morro da Tapera (Coluna Começo de Conversa, 22/9/2025). Moro no bairro Teresópolis em Porto Alegre e faço uma observação em relação ao Morro da Apamecor. O maior problema na região não é apenas a questão do mirante, mas sim a total falta de segurança que ocorre há anos na área. (José Eduardo da Silva Sperb)
PIB
As regiões com os maiores PIBs concentram a maior parte da população no Rio Grande do Sul (JC, 22/9/2025). Excelente reportagem produzida pelo Jornal do Comércio. O Rio Grande do Sul tem recebido estrangeiros. Aqueles que chegam poderão ser sempre estrangeiros, reproduzindo seus hábitos e costumes originais. Políticas públicas administrativas adequadas podem agregar os estrangeiros na nação. (Luiz Alfredo Gallas)
Semana Farroupilha
Há 190 anos, o Rio Grande do Sul se rebelava contra o Império e forjava uma cultura regional (JC, 19/9/2025). Um “salve” ao 20 de setembro, que iniciou por causa dos impostos pesados. Em 190 anos não aprendemos a lidar com o poder centralizado, pois o Rio Grande do Sul continua sofrendo com a falta de retorno do que recolhemos e com a falta de isenções, principalmente no setor elétrico. (Daniela Garcia Giacobbo)
Semana Farroupilha II
Parabéns ao povo gaúcho. Fomos atingidos por tantas enchentes e estamos mostrando que somos unidos. (Valéria Zaramella Feitosa)
35 anos do SUS
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, avaliou que o Sistema Único de Saúde (SUS), que completa 35 anos, se consolida como um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo (JC, 19/9/2025). Infelizmente, a falta de atendimento na maioria das vezes é culpa dos governos estaduais que ficam com a verba, o que provoca o sucateamento do SUS. O cidadão tem de expor as falhas dos governos que impedem a melhora da situação. (Maria Luisa Pinho)
35 anos do SUS II
O SUS teve início com a Constituição Federal de 1988. O SUS não pertence a partidos de esquerda ou de direita, é dos brasileiros. (Reginaldo José)
35 anos do SUS III
O SUS não é de graça, é pago com nossos impostos. É muito bom sim, mas com a quantidade de impostos que pagamos durante o ano poderia ser bem melhor. (Fernando Rosa)

