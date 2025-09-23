Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 23 de Setembro de 2025 às 19:15

Qualificação profissional

A falta de profissionais qualificados para trabalhar na indústria do Rio Grande do Sul atinge resultado recorde, prejudicando 85,5% das empresas, mostra pesquisa da Fiergs (Jornal do Comércio, 22/9/2025). Essa situação vai piorar. Sou professor  e oriento meus alunos sobre a importância de se qualificar e ter um planejamento de carreira, mas existe um comodismo assustador e quando começam a trabalhar abandonam os estudos. Os jovens da atualidade têm poucas aspirações. (Cristian Cruz Casanova)
Cursos de Engenharia
A baixa no interesse dos jovens pelos cursos de Engenharia preocupa especialistas (JC, 19/9/2025). Toda moeda tem dois lados. A falta de interesse demonstra também a falta de habilidades dos professores em ensinar. Esse método de ensino arcaico não tem mais espaço. Ou as universidades adotam sistemas, técnicas e práticas novas ou não teremos mais engenheiros no País. Uma lástima, pois atrasa nossa economia. (Fernando Freitas)
Cursos de Engenharia II
O mercado de trabalho da área está com poucas ofertas de emprego e pagando mal, o que afasta os jovens dos cursos de Engenharia. (Felipe Dalmolin)
IPTU
A prefeitura de Porto Alegre vai revisar a planta genérica de valores dos imóveis, o que deve elevar o IPTU em regiões mais altas, valorizadas após as enchentes (JC, 17/9/2025). O prefeito Sebastião Melo quer novamente reajustar o IPTU da Capital para manter a máquina municipal, mas não é falado na redução de custos e ajustes na prefeitura. Nos bairros Bela Vista e Mont'Serrat, onde são pagos alguns dos maiores IPTUs, há vários problemas de buracos no asfalto e podas de árvores, com solicitações encaminhadas via protocolo, e a prefeitura não atende. (Adriano Ramos)
Ônibus elétrico
A prefeitura de Porto Alegre apresentou um novo modelo de ônibus elétrico superarticulado de Porto Alegre, o e-Bus (JC, 19/9/2025). O custo é muito alto comparado com a realidade, o que não é compatível em uma cidade que precisa de tantas necessidades básicas. Deveria investir no transporte existente, mais barato e atenderia a mobilidade da Capital. (Magda Isse Gomes)
Restaurante
O podcast Conecta entrevistou Jorge Aita, sócio-proprietário da Churrascaria Santo Antônio (YouTube do JC). Linda a história e a trajetória da Churrascaria Santo Antônio. Desde o início, primou pela família no comando. A churrascaria é conduzida atualmente pela quarta geração da família e já prepara a quinta. (Elaine Aita)
 

