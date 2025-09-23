Qualificação profissional

A falta de profissionais qualificados para trabalhar na indústria do Rio Grande do Sul atinge resultado recorde, prejudicando 85,5% das empresas, mostra pesquisa da Fiergs (Jornal do Comércio, 22/9/2025). Essa situação vai piorar. Sou professor e oriento meus alunos sobre a importância de se qualificar e ter um planejamento de carreira, mas existe um comodismo assustador e quando começam a trabalhar abandonam os estudos. Os jovens da atualidade têm poucas aspirações. (Cristian Cruz Casanova)