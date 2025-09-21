Revisão do IPTU II

O critério para determinar o reajuste do IPTU não faz sentido. Toda a cidade foi afetada durante a enchente. Quem não teve o imóvel alagado também teve dificuldades para se deslocar e ficou sem energia elétrica, sem água e desabastecido de combustível, de alimentos e medicamentos. (Roberto Vinícius Silva Saraiva)

Revisão do IPTU III

Pago muito em IPTU e serei penalizado por não ter sofrido diretamente com a enchente. Porto Alegre quer expulsar os moradores. (Eli Kranz)

Desemprego

Câmara dos Deputados

Câmara dos Deputados II

Enquanto os deputados aprovam projetos como a PEC da Blindagem, deixam de lado a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. (Vera Lucia Maggioni Bernardi)

Entidades de classe

A posse de Lindonor Peruzzo Junior como presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) é um fato marcante uma vez que no Rio Grande do Sul as entidades de classe perpetuam seus dirigentes. Considero este um dos grandes problemas para o desenvolvimento de nosso Estado. Muitos dirigentes só deixam os cargos em decorrência de falecimento. Uma entidade de classe precisa de renovação constante. (Olemar Teixeira, via e-mail)