Palavra do Leitor

Publicada em 21 de Setembro de 2025 às 18:48

Revisão do IPTU

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

A prefeitura de Porto Alegre está organizando a revisão da planta genérica de valores dos imóveis, o que deve elevar o IPTU em regiões mais altas da cidade, valorizadas após as enchentes de 2024 (Jornal do Comércio, 17/9/2025). A região pode até valorizar, mas se não vendeu o imóvel, não significa que tenha renda para arcar com o aumento do IPTU. É preciso verificar também se a prefeitura passou a oferecer mais serviços na região, caso contrário não se justifica. (Gabriel Viscoti)
Revisão do IPTU II
O critério para determinar o reajuste do IPTU não faz sentido. Toda a cidade foi afetada durante a enchente. Quem não teve o imóvel alagado também teve dificuldades para se deslocar e ficou sem energia elétrica, sem água e desabastecido de combustível, de alimentos e medicamentos. (Roberto Vinícius Silva Saraiva)
Revisão do IPTU III
Pago muito em IPTU e serei penalizado por não ter sofrido diretamente com a enchente. Porto Alegre quer expulsar os moradores. (Eli Kranz)
Desemprego
A taxa de desocupação no Brasil recuou para 5,6% no trimestre encerrado em julho de 2025, segundo a PNAD Contínua do IBGE (JC, 17/9/2025). O mercado nunca esteve tão fraco. Construção civil, um dos setores que mais emprega, está com dificuldades. (Gabriel Martins)
Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados II
Enquanto os deputados aprovam projetos como a PEC da Blindagem, deixam de lado a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. (Vera Lucia Maggioni Bernardi)
Entidades de classe
A posse de Lindonor Peruzzo Junior como presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) é um fato marcante uma vez que no Rio Grande do Sul as entidades de classe perpetuam seus dirigentes. Considero este um dos grandes problemas para o desenvolvimento de nosso Estado. Muitos dirigentes só deixam os cargos em decorrência de falecimento. Uma entidade de classe precisa de renovação constante. (Olemar Teixeira, via e-mail)

