Palavra do Leitor

Publicada em 15 de Setembro de 2025 às 18:46

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

A Livraria da Travessa inaugurou na sexta-feira passada (12) a 15ª operação da rede, a primeira unidade do grupo carioca no Rio Grande do Sul. A loja fica localizada no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, em um espaço com 45 mil obras à venda, além de produtos como souvenires da marca (Coluna Minuto Varejo, 11/9/2025). Há anos não havia uma livraria no Shopping Iguatemi. Desejo muito sucesso ao empreendimento. (Roseli Marques)
Livraria II
Ótima notícia saber que a Livraria Travessa, conhecida no Rio de Janeiro, chega agora a Porto Alegre. (Karina Moraes)
Fios em postes
O acúmulo de fios em postes de energia gera insegurança em diversos bairros de Porto Alegre (JC, 11/9/2025). A grande quantidade de fios é uma poluição visual inaceitável. Se continuar assim, vamos ficar soterrados por fios. (Domenica Voto)
Fios em postes II
Já passou a hora de obrigar as empresas de telefonia a regularizar essa situação. Poderia ser feito um mutirão de reciclagem para resolver o problema. (Mauro Savino)
Fios em postes III
É vergonhosa a conservação da cidade. A prefeitura de Porto Alegre diz que a responsabilidade é das empresas, mas o problema não é resolvido. (Silvio Romero)
Fios em postes IV
É bom ver que esse problema está sendo divulgado. Parabéns ao Jornal do Comércio e equipe pela reportagem em texto e imagens. (Denise Barbieux)
Instituto de Artes
Corredor humanitário 
A realização de novas obras para instalação de contenções laterais da parte elevada no corredor humanitário em Porto Alegre estreita a pista e volta a gerar engarrafamentos na entrada da cidade (JC, 12/9/2025). Essa estrutura deveria ter sido desmanchada. Já o Aeroporto Salgado Filho, por exemplo, segue na mesma área e não recebeu nenhuma proteção contra enchentes. (Augusto Goulart)  

