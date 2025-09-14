Contas Públicas

O governador Eduardo Leite (PSD) quer evitar os saques do Sistema Integrado de Administração de Caixa (Siac), conhecido como Caixa Único, com o objetivo de conservar o equilíbrio fiscal nos próximos anos (Jornal do Comércio, 11/9/2025). É incrível como o povo não presta atenção aos números. Sem caixa, nenhuma conta fecha, independentemente de empatia ou não. Quando começarmos a respeitar números talvez a avaliação seja de outra forma, sem partido político, de centro esquerda ou direita, apenas gestão e nada mais. (Mozart Borges)

Expointer

A equipe do Jornal do Comércio está de parabéns pelo conteúdo neste momento que se avalia a Expointer 2025 - o grande encontro da economia e da cultura gaúcha, uma sinergia que cresce desde 1901. Igualmente importante, nos textos publicados, foi a abordagem dos pontos que ainda não atingem o nível esperado na organização do evento. É preciso melhorar os problemas até a edição da Expointer de 2026. (Waldir Antonio Heck)

Aeroporto

Aeroporto II

O Aeroporto da Serra Gaúcha fica distante, a cerca de 50 km do centro de Caxias do Sul. Só o custo da obra de acesso rodoviário é absurdo. Além disso, o tempo de deslocamento e o gasto com combustível tornam esse aeroporto inviável. (João Maurício Cardozo)

Meio Ambiente