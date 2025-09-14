Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 14 de Setembro de 2025 às 18:41

Contas Públicas

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
O governador Eduardo Leite (PSD) quer evitar os saques do Sistema Integrado de Administração de Caixa (Siac), conhecido como Caixa Único, com o objetivo de conservar o equilíbrio fiscal nos próximos anos (Jornal do Comércio, 11/9/2025). É incrível como o povo não presta atenção aos números. Sem caixa, nenhuma conta fecha, independentemente de empatia ou não. Quando começarmos a respeitar números talvez a avaliação seja de outra forma, sem partido político, de centro esquerda ou direita, apenas gestão e nada mais. (Mozart Borges)
Expointer 
A equipe do Jornal do Comércio está de parabéns pelo conteúdo neste momento que se avalia a Expointer 2025 - o grande encontro da economia e da cultura gaúcha, uma sinergia que cresce desde 1901. Igualmente importante, nos textos publicados, foi a abordagem dos pontos que ainda não atingem o nível esperado na organização do evento. É preciso melhorar os problemas até a edição da Expointer de 2026. (Waldir Antonio Heck)
Aeroporto
A prefeitura de Caxias do Sul confirmou, com a publicação no Diário Oficial da União, a segunda prorrogação do convênio entre o município e o governo federal para a construção do Aeroporto da Serra Gaúcha, em Vila Oliva (JC.10/9/2025). O Rio Grande do Sul é esquecido sempre. O Aeroporto de Caxias do Sul é fundamental para o crescimento do turismo, indústria e desenvolvimento da Serra e do Estado. (Cesar Fuhr)
Aeroporto II
O Aeroporto da Serra Gaúcha fica distante, a cerca de 50 km do centro de Caxias do Sul. Só o custo da obra de acesso rodoviário é absurdo. Além disso, o tempo de deslocamento e o gasto com combustível tornam esse aeroporto inviável. (João Maurício Cardozo)
Meio Ambiente
Porto Alegre implementou o uso de tecnologia de monitoramento ambiental no Arroio Dilúvio e no Parque Pontal a partir de algas nativas (JC, 10/9/2025). É preciso educar a população para que ela aprenda que jogar lixo no local errado é prejudicial a todos. (Guilherme Oliveira)
Herbicida
Sentença proferida na Vara Regional do Meio Ambiente, da Comarca de Porto Alegre, proibiu o uso e a aplicação de herbicidas hormonais com o princípio ativo 2,4-D (ácido diclorofenoxiacético) em toda a região da Campanha (Coluna Espaço Vital, 8/9/2025). O herbicida 2,4-D deveria ser imediatamente abolido. Plantas indesejáveis nas lavouras não são plantas daninhas. (Lilian Dreyer)

