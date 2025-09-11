Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 11 de Setembro de 2025 às 19:00

Erico Verissimo

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
O gaúcho Erico Verissimo, nascido há 120 anos, é autor de 36 obras entre contos, romances, memórias, novelas e narrativas infanto-juvenis e de viagens, além de ter traduzido trabalhos de escritores de outras nacionalidades (Reportagem Cultural, 5/9/2025). A reportagem ‘Nascido há 120 anos, Erico Veríssimo é eternidade na literatura brasileira’ está excepcional. Ela faz um belíssimo trabalho ao demonstrar como a obra de Erico Veríssimo permanece viva e relevante, atravessando gerações e idiomas. (Maria Luiza Souto)
O gaúcho Erico Verissimo, nascido há 120 anos, é autor de 36 obras entre contos, romances, memórias, novelas e narrativas infanto-juvenis e de viagens, além de ter traduzido trabalhos de escritores de outras nacionalidades (Reportagem Cultural, 5/9/2025). A reportagem ‘Nascido há 120 anos, Erico Veríssimo é eternidade na literatura brasileira’ está excepcional. Ela faz um belíssimo trabalho ao demonstrar como a obra de Erico Veríssimo permanece viva e relevante, atravessando gerações e idiomas. (Maria Luiza Souto)
Erico Verissimo II
Parabéns pela excelente reportagem, é impossível não se emocionar ao ler o conteúdo. (Camila Kuhn Kappler)
Erico Verissimo III
Excelente reportagem. Ao ler, parece que estou vendo o escritor. (Clecio  Oliveira Camargo)
Erico Veríssimo IV
A reportagem sobre o escritor Erico Verissimo é uma verdadeira celebração da força da literatura. Parabéns ao Jornal do Comércio pela pesquisa rica e texto sensível, que nos permite revisitar e valorizar a trajetória de um dos maiores nomes das letras brasileiras. (Josué Marques)
Petróleo
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que quer explorar petróleo da Foz do Amazonas, mas que isso deve ser feito com cuidado e respeito ao meio ambiente (JC, 9/9/2025). Como tudo no Brasil é mal feito, imagino um vazamento na bacia de um rio - isso seria o  acidente  mais premeditado e irresponsável da história da humanidade. (Washington Fagundes)
Petróleo II
A Amazônia já sofre com contaminação por mercúrio. Se ocorrer exploração de petróleo, será contaminada ainda mais. (Maria do Socorro)
Livros
Sou assíduo leitor da coluna Livros no Jornal do Comércio. Não pare de escrever, pois além de entreter seus leitores, trazendo-nos cultura, dando-nos dicas de leituras, ajuda-nos a passar o tempo. E mais importante: você se mantém ocupado. Sou cirurgião-dentista há 43 anos (formei-me em dezembro de 1982). Ainda passo meu tempo entretido com meus afazeres profissionais, leituras, palavras cruzadas (também do JC), atividades físicas, caminhadas nas ruas e parques da cidade, onde observo a natureza e converso com pessoas de todas as idades. (Bento Luiz Seraglio)
 

Notícias relacionadas