Erico Verissimo II

Parabéns pela excelente reportagem, é impossível não se emocionar ao ler o conteúdo. (Camila Kuhn Kappler)

Erico Verissimo III

Excelente reportagem. Ao ler, parece que estou vendo o escritor. (Clecio Oliveira Camargo)

Erico Veríssimo IV

A reportagem sobre o escritor Erico Verissimo é uma verdadeira celebração da força da literatura. Parabéns ao Jornal do Comércio pela pesquisa rica e texto sensível, que nos permite revisitar e valorizar a trajetória de um dos maiores nomes das letras brasileiras. (Josué Marques)

Petróleo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que quer explorar petróleo da Foz do Amazonas, mas que isso deve ser feito com cuidado e respeito ao meio ambiente (JC, 9/9/2025). Como tudo no Brasil é mal feito, imagino um vazamento na bacia de um rio - isso seria o acidente mais premeditado e irresponsável da história da humanidade. (Washington Fagundes)

Petróleo II

A Amazônia já sofre com contaminação por mercúrio. Se ocorrer exploração de petróleo, será contaminada ainda mais. (Maria do Socorro)