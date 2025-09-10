A Secretaria de Saúde (SES) do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para a tendência de aumento dos casos de Covid-19 até o final do ano (Jornal do Comércio, 9/9/2025). Há duas semanas, tive Covid e precisei pagar para fazer um teste em farmácia, pois as Unidades Básicas de Saúde (UBS) não possuem testes gratuitos que deveriam ser um direito de todos os cidadãos. Quem não pode pagar, como faz, fica com o vírus, sem saber o que tem, e sai contaminando outras pessoas? Precisamos urgentemente de investimentos em testes rápidos e vacinas para todos. (Anna Paula Boneberg)

Surto de Covid II

Falta vacina em vários lugares. Estou esperando desde junho para me vacinar em Capão da Canoa. (Helena Maria Mello)

Surto de Covid III

Como as autoridades de Saúde já identificaram um surto de uma nova cepa do vírus da Covid-19, então a próxima atitude seria ofertar a gratuidade do teste nas UBS do Rio Grande do Sul. (Silvia Marodin)

Trânsito

Porto Alegre terá medidores de velocidade que irão multar quem ultrapassar o sinal vermelho (JC, 8/9/2025). Os que reclamam da colocação dos medidores de velocidade são os responsáveis pela adoção dessa medida. Para nós, pedestres, virou um absurdo a quantidade de motoristas imprudentes que não respeitam o sinal vermelho. Além de esperar o semáforo fechar, é preciso ter a certeza de que o motorista vai parar. Diversas vezes quase fui atropelado, mesmo com o sinal vermelho porque um imprudente não quis parar. Espero que coloquem os medidores em todos os semáforos. Quem realmente respeita as leis de trânsito não precisa se preocupar. (Murilo Cavalheiro)

