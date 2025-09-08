Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 08 de Setembro de 2025 às 19:06

Porto em Arroio do Sal

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) autorizou a criação de um novo projeto privado para construção de um porto em Arroio do Sal, com investimento previsto de R$ 30 bilhões. O empreendimento ainda precisa da autorização do Ministério de Portos e Aeroportos (Jornal do Comércio, 4/9/2025). Essa é uma excelente oportunidade para repetir, e até superar, a história do Porto de Itajaí, em Santa Catarina. É só alinhar o restante: poder público, investidores e infraestrutura. Aí, é “jogo ganho”. (Thiago Rabello)
Imóveis
Exposição de animais
Uma exposição de cães do campo levou mais de 100 animais das raças Buldogue Campeiro, Cimarrón Uruguayo e Ovelheiro Gaúcho para a Expointer (JC, 6/9/2025). É uma bela iniciativa levar a esse evento tão importante como a Expointer os cães que tanto auxiliam os gaúchos no pastoreio. (Milene Maricato)
Passo Fundo
Maior município da Região Norte do Rio Grande do Sul, Passo Fundo concentra a segunda maior arrecadação industrial da região (Caderno Empresas & Negócios, 1/9/2025). Parabéns aos jornalistas do Jornal do Comércio. Aprendo muito, sobretudo, com estas reportagens maravilhosas. (Sandra Ferrapontoff Lemos)
CNH e o Detran
Aos 78 anos e amparado pelo Estatuto do Idoso, venho, há mais de seis meses, sendo tratado com insensibilidade pelo Detran RS. Vou a Porto Alegre para perícias médicas, em atenção ao meu pedido de Pessoa Com Deficiência (PCD) e que está isenta de pagar o IPVA, concedido em 2020. Na perícia feita há 40 dias, assim como na anterior, me foi entregue a CNH, porém me dando como totalmente apto a dirigir, negando-me  o direito adquirido de PCD. Ingressei com recurso junto ao Conselho Estadual de Trânsito (Cetran) e, contrariando todas as perícias anteriores, o perito reteve a minha habilitação, questionando sobre problemas de visão, que não foram identificados em nenhuma das quatro perícias anteriores por outros médicos. Já me desloquei à Capital seis vezes, cumprindo exigências e levando novos exames, arcando com todos os custos de transporte, hospedagem e alimentação daí decorrentes. Até quando? 

