Porto em Arroio do Sal

CNH e o Detran

Aos 78 anos e amparado pelo Estatuto do Idoso, venho, há mais de seis meses, sendo tratado com insensibilidade pelo Detran RS. Vou a Porto Alegre para perícias médicas, em atenção ao meu pedido de Pessoa Com Deficiência (PCD) e que está isenta de pagar o IPVA, concedido em 2020. Na perícia feita há 40 dias, assim como na anterior, me foi entregue a CNH, porém me dando como totalmente apto a dirigir, negando-me o direito adquirido de PCD. Ingressei com recurso junto ao Conselho Estadual de Trânsito (Cetran) e, contrariando todas as perícias anteriores, o perito reteve a minha habilitação, questionando sobre problemas de visão, que não foram identificados em nenhuma das quatro perícias anteriores por outros médicos. Já me desloquei à Capital seis vezes, cumprindo exigências e levando novos exames, arcando com todos os custos de transporte, hospedagem e alimentação daí decorrentes. Até quando?