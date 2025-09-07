Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 07 de Setembro de 2025 às 18:51

Desenvolvimento regional

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
Maior município da Região Norte do Rio Grande do Sul, Passo Fundo concentra a segunda maior arrecadação industrial da região, impulsionada por obras e investimentos nos dois distritos industriais da cidade (Empresas & Negócios, 1/9/2025). Precisamos de uma indústria forte no Rio Grande do Sul, a exemplo de como é o setor em Santa Catarina. Caso contrário, o Estado será sempre somente vendedor de commodities agrícolas sem valor agregado. (Leandro Consul)
Maior município da Região Norte do Rio Grande do Sul, Passo Fundo concentra a segunda maior arrecadação industrial da região, impulsionada por obras e investimentos nos dois distritos industriais da cidade (Empresas & Negócios, 1/9/2025). Precisamos de uma indústria forte no Rio Grande do Sul, a exemplo de como é o setor em Santa Catarina. Caso contrário, o Estado será sempre somente vendedor de commodities agrícolas sem valor agregado. (Leandro Consul)
Desenvolvimento regional II
O Rio Grande do Sul precisa com urgência de investimentos para melhorar a capacidade dos trabalhadores e ativar o comércio. Espero que as lideranças vejam isso e tragam investimentos que ofereçam salários melhores e possam recuperar as perdas dos últimos anos. (Marcos Cortez Bitencourt)
Bares e restaurantes
Levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) mostra que menos da metade dos bares e restaurantes do Rio Grande do Sul operaram com lucro no mês de julho (3/9/2025). Os tempos mudaram, muitos dos novos consumidores já cresceram em um ambiente que privilegia os eventos de happy hour em casas de amigos. A maioria dos condomínios já dispõe de áreas para isso, com o mesmo fenômeno acontecendo, por exemplo, com as academias de treino físico. Isso tudo ocorre ainda influenciado pela falta geral de segurança, então o que está acontecendo era esperado. (Vicente Cruz)
Bares e restaurantes II
O inverno é prejudicial a esse tipo de negócio, ainda mais com a população que gosta de sair envelhecendo e a juventude preferindo ficar em casa. (Augusto Goulart)
GeraçãoE
O GeraçãoE completou no fim de agosto 10 anos de fomento ao empreendedorismo gaúcho (GeraçãoE, 28/8/2025). O suplemento Geração E do Jornal do Comércio é uma inovação constante. A cada edição somos surpreendidos positivamente com novidades, empreendedores corajosos, gente que não esmorece diante de dificuldades e obstáculos. Como jornalista, defendo ardorosamente para que a mídia divulgue mais notícias positivas. Não para "vender" um mundo cor-de-rosa, mas para inspirar iniciativas a partir de exemplos positivos e exitosos. Parabéns a toda equipe de colaboradores e direção do JC e do caderno pelos dez anos. (Gilberto Jasper)
Expointer
Estacionamentos da Expointer ficam lotados e PRF recomenda uso do Trensurb (JC, 30/8/2025). Deixei o carro em uma estação e fui de Trensurb. Foi decepcionante, demorei quase uma hora para entrar no Parque em Esteio, já que afunilaram a entrada pelos portões 1 e 2. (Luiz Bayard de Carvalho) 
 

Notícias relacionadas