Desenvolvimento regional II

O Rio Grande do Sul precisa com urgência de investimentos para melhorar a capacidade dos trabalhadores e ativar o comércio. Espero que as lideranças vejam isso e tragam investimentos que ofereçam salários melhores e possam recuperar as perdas dos últimos anos. (Marcos Cortez Bitencourt)

Bares e restaurantes

Levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) mostra que menos da metade dos bares e restaurantes do Rio Grande do Sul operaram com lucro no mês de julho (3/9/2025). Os tempos mudaram, muitos dos novos consumidores já cresceram em um ambiente que privilegia os eventos de happy hour em casas de amigos. A maioria dos condomínios já dispõe de áreas para isso, com o mesmo fenômeno acontecendo, por exemplo, com as academias de treino físico. Isso tudo ocorre ainda influenciado pela falta geral de segurança, então o que está acontecendo era esperado. (Vicente Cruz)

Bares e restaurantes II

O inverno é prejudicial a esse tipo de negócio, ainda mais com a população que gosta de sair envelhecendo e a juventude preferindo ficar em casa. ( Augusto Goulart)

GeraçãoE

O suplemento Geração E do Jornal do Comércio é uma inovação constante. A cada edição somos surpreendidos positivamente com novidades, empreendedores corajosos, gente que não esmorece diante de dificuldades e obstáculos. Como jornalista, defendo ardorosamente para que a mídia divulgue mais notícias positivas. Não para "vender" um mundo cor-de-rosa, mas para inspirar iniciativas a partir de exemplos positivos e exitosos. Parabéns a toda equipe de colaboradores e direção do JC e do caderno pelos dez anos. (Gilberto Jasper) O GeraçãoE completou no fim de agosto 10 anos de fomento ao empreendedorismo gaúcho (GeraçãoE, 28/8/2025).

