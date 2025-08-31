Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 31 de Agosto de 2025 às 19:00

Avenida Protásio Alves

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
Três novos empreendimentos vão ocupar prédios desocupados na avenida Protásio Alves, em Porto Alegre. As novas operações — uma de varejo, outra do setor farmacêutico e uma instituição financeira — serão abertas entre as ruas São Manoel e Vicente da Fontoura (Jornal do Comércio, 28/8/2025). A avenida Protásio Alves precisa passar por uma repaginação. O antigo comércio de rua acabou em Porto Alegre, como vemos na atual situação das avenidas Azenha, Assis Brasil, Cristóvão Colombo e outras. O comércio precisa se adequar. (Kristo Vatef)
Três novos empreendimentos vão ocupar prédios desocupados na avenida Protásio Alves, em Porto Alegre. As novas operações — uma de varejo, outra do setor farmacêutico e uma instituição financeira — serão abertas entre as ruas São Manoel e Vicente da Fontoura (Jornal do Comércio, 28/8/2025). A avenida Protásio Alves precisa passar por uma repaginação. O antigo comércio de rua acabou em Porto Alegre, como vemos na atual situação das avenidas Azenha, Assis Brasil, Cristóvão Colombo e outras. O comércio precisa se adequar. (Kristo Vatef)
Avenida Protásio Alves II
Onde existe corredor de ônibus, o comércio entra em decadência. (Graciela Machado)
Saúde
O secretário da Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, compareceu à Câmara de Vereadores e garantiu que a Capital segue as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa (JC, 27/8/2025). Quem reclama da atuação da Vigilância Sanitária não quer seguir a legislação — sim, leis — e regras da Anvisa. Com o uso de câmeras corporais, talvez vejamos imagens ainda piores dos bastidores de restaurantes. (Leonardo Ongaratto)
Saúde II
É inusitado a Vigilância Sanitária ser cobrada por estar cumprindo seu papel e cuidando da saúde dos consumidores. Deveria trabalhar e fiscalizar ainda mais. (Mário Lima)
Saúde III
Antes de ser uma questão política, o tema é uma grae situação de saúde pública em Porto Alegre. A fiscalização deve continuar com todo o rigor. (Elizabeth Pacheco)
Agronegócio
Em meio a um cenário de queda no consumo, excesso de oferta e rentabilidade negativa, lideranças do setor agropecuário gaúcho sugerem reduzir a área plantada de arroz (JC, 27/8/2025). É o correto a se fazer. Os produtores devem deixar as áreas que dão prejuízo. Menos oferta do produto melhora os preços. (Márcio Roberto Carbonera)
Exportações
O setor madeireiro da Serra gaúcha teme os impactos da tarifa de até 50% aplicada pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, já que o país norte-americano é um dos seus principais compradores (JC, 27/8/2025). Infelizmente, o Brasil inteiro vai sofrer para valorizar quem merece. Cada um pensa só em si. (Alexandre Krause)

Notícias relacionadas