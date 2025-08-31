Três novos empreendimentos vão ocupar prédios desocupados na avenida Protásio Alves, em Porto Alegre. As novas operações — uma de varejo, outra do setor farmacêutico e uma instituição financeira — serão abertas entre as ruas São Manoel e Vicente da Fontoura (Jornal do Comércio, 28/8/2025). A avenida Protásio Alves precisa passar por uma repaginação. O antigo comércio de rua acabou em Porto Alegre, como vemos na atual situação das avenidas Azenha, Assis Brasil, Cristóvão Colombo e outras. O comércio precisa se adequar. (Kristo Vatef)