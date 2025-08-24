Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 24 de Agosto de 2025 às 19:36

Código Eleitoral

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou na semana passada o novo Código Eleitoral. O texto fragiliza a Lei da Ficha Limpa, a punição nos casos de compra de votos e inclui o voto impresso pela urna eletrônica (Jornal do Comércio, 19/8/2025). Qual a necessidade do voto impresso? Para criar e controlar os “currais eleitorais”, prática recorrente até o surgimento das urnas eletrônicas? Querem legitimar os coronéis do passado. (Mara Antognoli)
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou na semana passada o novo Código Eleitoral. O texto fragiliza a Lei da Ficha Limpa, a punição nos casos de compra de votos e inclui o voto impresso pela urna eletrônica (Jornal do Comércio, 19/8/2025). Qual a necessidade do voto impresso? Para criar e controlar os “currais eleitorais”, prática recorrente até o surgimento das urnas eletrônicas? Querem legitimar os coronéis do passado. (Mara Antognoli)
Código Eleitoral II
A Constituição Federal é cheia de emendas. O argumento sobre a questão do voto impresso ser inconstitucional não é válido. Que venha o voto impresso e auditável. (Gilmar Becker)
Centro de Excelência
O Centro de Excelência em Sistemas Embarcados para Agricultura Digital ganhará uma nova estrutura de cinco andares na sede do Sistema Fiergs, em Porto Alegre (JC, 19/8/2025). Muito importante a criação de um Centro de Excelência em Sistemas Embarcados para Agricultura Digital, um espaço alinhado às estratégias de desenvolvimento do agronegócio no Rio Grande do Sul. (Andréia Dullius)
Crimes virtuais
O Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos ganhou  uma sede em Porto Alegre (JC, 18/8/2025). O problema é saber o que exatamente é um crime cibernético. Haverá alguma lista para informar as pessoas? (Evelise Albuquerque)
Alvorada
Alagamentos
A forte chuva que atingiu Porto Alegre na madrugada de sexta-feira causou pontos de alagamento e deixou semáforos fora de operação (JC, 22/8/2025). A população joga lixo nas ruas e depois culpa os governos. Vejo pessoas colocando lixo nas esquinas e lavando as calçadas para escorrer os resíduos para os bueiros. O resultado dessa prática é visto nos alagamentos em ruas e avenidas.(Marcelo Borges)
Reportagem Cultural
A artista Mary Terezinha se consagrou como a mais famosa acordeonista do Rio Grande do Sul (Caderno Viver, 8/8/2025). Bela reportagem com resgate da história, folclore e música do Rio Grande do Sul. (Rafael Pacheco) 

Notícias relacionadas