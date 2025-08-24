A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou na semana passada o novo Código Eleitoral. O texto fragiliza a Lei da Ficha Limpa, a punição nos casos de compra de votos e inclui o voto impresso pela urna eletrônica (Jornal do Comércio, 19/8/2025). Qual a necessidade do voto impresso? Para criar e controlar os “currais eleitorais”, prática recorrente até o surgimento das urnas eletrônicas? Querem legitimar os coronéis do passado. (Mara Antognoli)