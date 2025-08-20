Negócios tradicionais de Porto Alegre abrem novas operações. O Bar Ocidente, que opera há 44 anos, abriu um novo bar no térreo do espaço criado com a proposta de homenagear a avenida Osvaldo Aranha, endereço do bairro Bom Fim onde a operação está localizada (GeraçãoE, 14/8/2025).O Ocidente tem muita história para contar, que se cruza com as experiências vividas nos anos 1980. Que continuem irradiando a cultura rock. (Lívia Lucina Ferreira Albanus)

Novos negócios II

Sou porto-alegrense e passei minha adolescência na avenida Osvaldo Aranha. Assisti a alguns shows no Auditório Araújo Vianna e a outros eventos da região na época. Hoje não moro mais em Porto Alegre, mas sinto muita falta daquele tempo. Na última passagem pela cidade, estive rapidamente na Lancheria do Parque para matar a saudade dos bons tempos. (André Leite)

Novos negócios III

O Bar Ocidente é um patrimônio cultural da cidade. (Sergio Viveiros)

Construção civil

Construção civil II

Atualmente, todas as áreas enfrentam falta de mão de obra, não só a construção civil. (Sérgio Luís Dama da Silva)

Tradição em Garibaldi

O grostoli, tradicional doce italiano, é a atração durante festival realizado na cidade de Garibaldi (JC, 15/8/2025). A geração da minha avó, dos meus pais e a minha são todas fãs de grostoli. Esta reportagem é de uma memória afetiva enorme. Obrigado por me fazer feliz e me emocionar com este vídeo. (Leonildo Dal Pizzol)

Tradição em Garibaldi II

Parabéns pela reportagem sobre a tradição do grostoli. Deu “água na boca” e fez recordar a infância. (Luiz Rech)

Tradição em Garibaldi III

Parabéns à agricultora Sirlei Ebling Parmigiani. Merecido reconhecimento pelo empenho, capricho e dedicação em tudo que faz. (Luciana Sbeghen Ribeiro)