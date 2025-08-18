O governo federal anunciou na semana passada a Medida Provisória Brasil Soberano . O plano de contingência tem uma série de medidas para auxiliar as empresas exportadoras afetadas pelo tarifaço de até 50% imposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump (Jornal do Comércio, 13/8/2025). A concessão de crédito é acompanhada de juros, e os juros vêm com lucros recorde dos bancos. Essa roda gira mesmo. Só os bancos estão felizes com o atual governo. (Adriano Dallegrave)

Auxílio a exportadores II

O plano anunciado pelo governo federal só vai endividar ainda mais as empresas. (Gilseu Veronese)

Auxílio a exportadores III

O socorro às empresas exportadoras não vai funcionar, exceto se o governo comprar a produção que seria vendida para os Estados Unidos. (Adriano Santos)

Auxílio a exportadores IV

Para ajudar os agricultores, o governo não tinha dinheiro, mas para as empresas teve. (Gabriel Martins)

ICMS

Pista de skate

Em resposta ao questionamento do leitor Júlio Gomes, publicado na seção Palavra do Leitor desta segunda-feira (18/8), a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do governo do Rio Grande do Sul (SPGG) esclarece que a instalação provisória da rampa de skate no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, não terá custos para o Estado. Em contrapartida à permissão do uso do prédio, a empresa responsável pela ação doará duas pistas públicas de skate ao Rio Grande do Sul. (Assessoria de Comunicação da SPGG)

Passarela