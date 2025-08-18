Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 18 de Agosto de 2025 às 19:45

Auxílio a exportadores

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
O governo federal anunciou na semana passada a Medida Provisória Brasil Soberano. O plano de contingência tem uma série de medidas para auxiliar as empresas exportadoras afetadas pelo tarifaço de até 50% imposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump (Jornal do Comércio, 13/8/2025). A concessão de crédito é acompanhada de juros, e os juros vêm com lucros recorde dos bancos. Essa roda gira mesmo. Só os bancos estão felizes com o atual governo. (Adriano Dallegrave)
Auxílio a exportadores II
O plano anunciado pelo governo federal só vai endividar ainda mais as empresas. (Gilseu Veronese)
Auxílio a exportadores III
O socorro às empresas exportadoras não vai funcionar, exceto se o governo comprar a produção que seria vendida para os Estados Unidos. (Adriano Santos)
Auxílio a exportadores IV
Para ajudar os agricultores, o governo não tinha dinheiro, mas para as empresas teve. (Gabriel Martins)
ICMS
O governo do Rio Grande do Sul anunciou a flexibilização sobre os saldos credores de ICMS para auxiliar exportadores atingidos pela cobrança de tarifa de 50% dos EUA (JC, 14/8/2025). Fantástica a medida do governador Eduardo Leite em devolver os recursos que pertencem às empresas. (Cezar Eduardo Lindenmeyer)
Pista de skate
Em resposta ao questionamento do leitor Júlio Gomes, publicado na seção Palavra do Leitor desta segunda-feira (18/8), a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do governo do Rio Grande do Sul (SPGG) esclarece que a instalação provisória da rampa de skate no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, não terá custos para o Estado. Em contrapartida à permissão do uso do prédio, a empresa responsável pela ação doará duas pistas públicas de skate ao Rio Grande do Sul. (Assessoria de Comunicação da SPGG)
Passarela
Na coluna Palavra do Leitor do dia 15/8/2025, foi sugerido que a passarela da Rodoviária seja envidraçada, com bares e iluminação para ver o pôr do sol e contemplar o Guaíba. Ele esqueceu que logo adiante tem a elevada da Júlio de Castilhos, que liga à Castelo Branco, o que obstrui a visão. (Paulo Moreira)
 

