Saúde mental nas polícias

A saúde mental dos policiais desafia as corporações no Rio Grande do Sul e pode refletir em excessos no trato com a população (Jornal do Comércio, 01/08/2025). O governo investiu em equipamentos, mas esqueceu que os policiais não são máquinas. Estão há 10 anos com o mesmo salário, é impossível não acumular dívidas. Os policiais dependem cada vez mais de serviços extras para garantir o sustento das suas famílias, ou alguém acha que o salário de 2015 compra o mesmo atualmente? É assim que os policiais estão vivendo, a inflação engoliu o salário. Quando começa a faltar em casa, não há saúde mental para cumprir com o dever. (Émerson de Almeida)