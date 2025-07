Chineses no RS

A SF China, maior grupo logístico da Ásia e o quarto maior do mundo, estuda investir no Rio Grande do Sul (Jornal do Comércio, 27/06/2025). Entendo o posicionamento dos contrários a esse investimento chinês. A cultura no Sul sempre valoriza o que vem de fora. Quantos de nós já compramos produtos de empresas como a Shopee? Seria mais interessante investir em fábricas que empregam mais pessoas para produzir diversos produtos, mas aí vêm outros problemas: quem têm a tecnologia de chip e outros periféricos? São eles, e muitas vezes com mão de obra brasileira. (Mauro Franco)