Leilão da Bacia de Pelotas

Fiação

Fiação II

A infraestrutura poderia ser gerenciada por uma única empresa, via concessão. As empresas provedoras apenas usariam os cabos, seria muito mais simples. (Guilherme Debom)

Fiação III

Essas "maçarocas" de fios em todas as ruas são um lembrete diário do descaso que a administração pública e as empresas de energia e telecomunicações têm pela cidade. (Enrico Canali)

Aeroportos

Aeroportos II

Enquanto jogarem dinheiro fora em aeroportos que nunca serão usados, a rodoviária de Porto Alegre está abandonada. (Christian Cardoso)

Aeroportos III

Em se tratando de Canela, a única companhia aérea com aeronave que consegue operar ali é a Azul, com o ATR-72. Já Torres até tem pista maior e poderia operar os 737 da Gol e A320 da Latam, mas o que falta é demanda (infelizmente, nosso litoral "morre" fora do verão). (João Luiz Ceccatto)