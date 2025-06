Oportunidades na Região Sul do Estado

O prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi, participou do evento Mapa Econômico do RS, promovido pelo Jornal do Comércio em Bagé no dia 5 de junho. Na ocasião, Mainardi disse que a verticalização da economia pode sanar a dificuldade em gerar novas oportunidades locais na Região Sul do Estado (Jornal do Comércio, 09/06/2025). Concordo com o prefeito Mainardi quando diz que a Região Sul e a Fronteira devem buscar a verticalização industrial. Mas quais os incentivos que a região e o Estado oferecem para esta verticalização, se nem sequer prestam atenção às propostas que chegam até eles? (Vilson N. Machado)