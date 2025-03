A extração de areia no lago Guaíba

extração de areia no Guaíba Uma antiga discussão em torno da possibilidade ou não daestá prestes a ter um desfecho. O zoneamento que avalia essa viabilidade deve ser encerrado ainda no primeiro semestre deste ano, projeta a secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann (Jornal do Comércio, edição de 10/03/2025). Até que enfim estão avançando no tema! (Terezinha Ramos da Silva)

Meio Ambiente II

Pesquisem sobre os perigos, isso é uma solução fácil. O que precisamos é recuperar as margens ao longo dos rios e a capacidade de absorção do solo. (Rodrigo Bueno)

Direito do Consumidor

A marca de luxo Tânia Bulhões , famosa no ramo da decoração, perfumaria e louças, se encontrou em meio a uma polêmica no início deste ano. Relatos nas redes sociais falavam da existência de cópias das coleções por fornecedores baratos, com qualidade duvidosa. Segundo a empresa, a coleção lançada em 2004 é autoral, mas os produtos são frequentemente copiados (Jornal da Lei, JC, 11/03/2025). Mas isso acontece muito, mandam importar da China, botam uma marca aqui e precificam de 10 a 100 vezes. (Leila Krüger)

Empreendedorismo

o Amira Shawarma nasceu com um propósito: oferecer comida árabe de qualidade em um modelo que pudesse crescer Fundado em Pelotas,. Hoje, com unidades em Pelotas e Porto Alegre, o restaurante segue sua trajetória rumo à expansão no franchising (JCSul, Site do JC, 12/03/2025). Modelo de negócios incrível, validado e, claro, com um shawarma saboroso e sem igual. Sucesso e crescimento já fazem parte dessa história. Parabéns Amira, parabéns para cada colaborador que ajudou e ajuda a escrever essa história de sucesso e conquistas. (Andréia Moraes)

Tarifa de ônibus

Os porto-alegrenses passam a pagar R$ 5,00 pela passagem de ônibus a partir de 31 de março . O preço do passe não era reajustado desde 2021 (JC, 24/03/2025). Espero que tenha ampliação dos horários também. Minha linha passou a atender a dois bairros a partir das 19h e os ônibus vêm lotados, de uma em uma hora. (Vanessa Silveira)

Cidadania italiana

fila de espera de descendentes de italianos no Rio Grande do Sul É longa apela sonhada cidadania. A estimativa é de que tenha 120 mil pessoas nessa condição, segundo o Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre. O órgão oficial acaba de convocar os primeiros mil cadastrados (Site do JC, 09/03/2025). Chegou minha vez! Apenas 8 anos e 1 mês de espera. Realmente está andando mais rápido. O prazo estimado era de 10 a 12 anos. (Fernando Gelain Veadrigo)