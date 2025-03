os incentivos às ferrovias nacionais estão de volta Após décadas,, com aportes previstos no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que deve investir R$ 1,5 trilhão até 2026 em todos os estados da federação, e mais meio trilhão após esse período. Nessa perspectiva, surgem projetos como o que pretende conectar Porto Alegre a Gramado. Contudo, embora traga vantagens para o meio ambiente e para a economia, as malhas ferroviárias, de diferentes tipos, exigem cuidados ambientais (Jornal do Comércio, edição de 24/03/2025). A construção da ferrovia Norte x Sul no Rio Grande do Sul deve obedecer critérios técnicos. Puxadinhos só podem tornar esse importante modal de transporte deficitário para as regiões realmente produtoras do nosso Estado. (Nevile A. Przybylski)

Rodovia Transcampesina

grupo técnico responsável por acompanhar a execução do Projeto da Rodovia Transcampesina A prefeitura de Hulha Negra assumiu, durante reunião em Montevidéu, no Uruguai, a coordenação do(JCSul, site do JC, 19/03/2025). Esta rodovia é uma ótima ideia. Que saia do papel e seja realizada! Parabéns aos prefeitos envolvidos. (Vladimir Nicoletti)

Saúde

As obras de ampliação do Hospital Bom Jesus, em Taquara, estão em andamento com a previsão de inauguração da estrutura completa para fevereiro de 2026. A instituição oferecerá um pronto-atendimento, com urgência e emergência, e unidades de internação. Ótima notícia! (Luis Armando Miltzarek)

Empreendedorismo

A clássica Casa de Pelotas está expandindo . Desde 2014, a confeitaria vende e carrega a cultura da cidade da região Sul do Estado em um ponto na Cidade Baixa. Em breve, deve abrir uma nova unidade no bairro Bom Fim (Caderno GeraçãoE, site do JC, 21/03/2025). Bastante interessante, principalmente para o bairro. (Júlio Eugênio Brauner)

Situação de rua

política pública de internação humanizada Desde o início do ano, está valendo uma nova lei em Porto Alegre que institui apara pessoas em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade social, com foco no tratamento de dependência química e transtornos mentais. A medida prevê a internação, com ou sem consentimento, conforme avaliação profissional (JC, 07/03/2025). A quantidade de gente drogada nas ruas assusta. E o pior, no meio deles se escondem bandidos e assaltantes que agem à noite. Alguma coisa precisa ser feita, mas bem feita, senão não adianta nada. (Beto Arisi)