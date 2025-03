Dedé Ribeiro é pioneira da produção cultural no RS

Dedé Ribeiro é pioneira da produção cultural profissional no Rio Grande do Sul. Começou como jornalista, foi atriz, letrista. Desempenha múltiplas funções, incluindo a de dramaturga e, recentemente, a de artista visual. Descobriu-se produtora no meio do caminho e acabou abrindo passagem para as gerações seguintes. Hoje em plena atividade, ainda se dedica a ensinar sobre o ofício em cursos regulares (Caderno Viver, Reportagem Cultural, Jornal do Comércio, edição de 07/03/2025). Dedé é incrível, uma super força para a cultura! (Márcia Pilar)

Novas livrarias

Novas livrarias de fora do Rio Grande do Sul estão desembarcando ou expandindo em Porto Alegre. Uma delas é a Livraria da Travessa, do Rio de Janeiro (Coluna Minuto Varejo, JC, 17/03/2025). Notícia maravilhosa. Precisamos de mais livrarias em Porto Alegre. (Adriana Henry Camara)

Novas livrarias II

Amei! Sonhava com essa filial aqui. Quando vou ao Rio de Janeiro visito essa livraria muitas vezes. (Carla Fonseca)

Situação de rua

política pública de internação humanizada para pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade social A prefeitura de Porto Alegre sancionou uma lei que institui a, com foco no tratamento de dependência química e transtornos mentais. A medida prevê a internação, com ou sem consentimento, conforme avaliação profissional (JC, 07/03/2025). Infelizmente, temos de ter a internação compulsória. Esta doença gerada pelo uso de drogas está terminando com pessoas e famílias inteiras. Acho que não só para moradores de ruas, mas para muitos que estão matando seus pais, filhos, irmãos, avós aos poucos. Necessitamos de uma política pública que invista na prevenção, porque não adianta só dar dinheiro para os jovens continuarem nas escolas, tem que dar dignidade desde que nasce, com um bom atendimento nos postos de saúde, hospitais, escolas com ensino de qualidade, transporte público etc. (Josi Fagundes)

Candiota

usina a carvão gaúcha Candiota 3 O governo gaúcho considera que as maiores chances para a- inativa desde o começo do ano quando acabou seu contrato de fornecimento de energia - alongar seu funcionamento é através de uma Medida Provisória, a ser instituída pelo governo federal (JC, 07/03/2025). A descarbonização é um caminho sem volta, mas que precisa acontecer dentro de um plano estratégico de transição energética, com investimentos e oferta de alternativas para o desenvolvimento econômico, no caso, para o desenvolvimento da região da Campanha. (Marcelo Dutra da Silva)