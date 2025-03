Trem para Gramado

Chegar a Gramado em até uma hora, aproveitando uma paisagem deslumbrante e com serviço de bordo, pode estar mais perto de acontecer com o projeto de trem que ligará Porto Alegre à cidade da Serra. O investimento, estimado em R$ 3 bilhões iniciais, será totalmente privado e aguarda a assinatura do contrato de adesão com o governo estadual (Jornal do Comércio, edição de 06/03/2025). Uma viagem total. Já projetam até a frequência de partida dos trens e que será para turistas de alta renda! Ora, que papo furado este de alta renda? Será para passageiros que se dispuserem a pagar. Mas duvido que saia do campo da "viagem". (Antônio Augusto Goulart)