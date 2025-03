Inflação e as alíquotas de importação de alimentos

A decisão do governo federal depara baixar a inflação repercutiu mal entre produtores rurais, representantes da indústria de carnes e supermercadistas (Jornal do Comércio, edição de 10/03/2025). Depois que vimos o agro jogando fora alimentos para evitar a baixa dos preços, esse posicionamento não me surpreende. Mas que bom que o governo federal baixou as alíquotas. Apoio. (Cristiaine Johann)

Inflação II

Se se sentem prejudicados, baixem os preços. (Josi Fagundes)

Inflação III

Só querem exportar e o consumidor interno que se dane! Agora é só baixar os preços. (Francisco Tarragô)

Arqueologia

Uma equipe de pesquisadores do Departamento de Paleontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) descobriu, no arroio Chuí, em Santa Vitória do Palmar, um, espécie da família do mamute e parente distante dos elefantes modernos (JCSul, site do JC, 26/02/2025). Santa Vitória do Palmar entrando para o mapa da história arqueológica do mundo. (Carlos Corezola)