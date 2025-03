Zilah Machado, grande voz da música popular em Porto Alegre

Música II

Excelente reportagem. Tive o prazer de ajudar em um dos CDs, quando era vereador em Porto Alegre. Viva! (Adeli Sell)

Indústria

Ainda não há data definida para o anúncio oficial do projeto que. O martelo para a união de cooperativas, porém, já foi batido (Caderno Anuário de Investimentos, JC, 11/03/2025). Não desejando ser uma espécie de Profeta do Apocalipse, a Cotripal está trilhando o mesmo caminho que quebrou a gigante Languiru. Além de operar supermercados e farmácias, só falta abrir postos de combustíveis e comprar plantas industriais quebradas, de suínos e bovinos etc. O aviso está dado! (Manoel dos Santos)

Irrigação

tem causado prejuízos aos produtores, com perdas que podem chegar a 50% ou mais. Uma das alternativas para o problema é o aumento da irrigação (JC, 19/02/2025). Problema não é água nem equipamento, é energia. Isso no mundo inteiro. A irrigação por aspersão é uma hidrelétrica ao contrário. (Gerson Herter)

Argentina

escapou de um revés ao conseguir barrar no Senado da Argentina a criação de uma comissão para investigar a responsabilidade do presidente e de seu núcleo duro no caso que ficou conhecido como criptogate (Site do JC, 20/02/2025). É fácil incentivar investimentos em criptomoedas prometendo grandes lucros, mas quando as fraudes são descobertas, muitos se distanciam e alegam não saber o que estava acontecendo. Isso revela o oportunismo de quem se aproveita da ingenuidade dos outros, mas foge da responsabilidade quando as promessas falham. (João Assis)