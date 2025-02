Novas aberturas em shoppings

A área do Praia de Belas Shopping onde funcionou por quase 20 anos o Press Café, que fechou em 2022, agora tem um novo inquilino: o Café do Mercado (Coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, edição de 12/02/2025). Desejo muita sorte e sucesso. O aluguel de um espaço assim no shopping é uma fortuna, fora as taxas e o condomínio. É preciso vender milhares de cafés por dia só pra fazer as contas baterem. (Beth Canani)