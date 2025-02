Mudanças na Estrada do Mar

mudança na temporada deste ano no acesso a Tramandaí e a Imbé. Motoristas que trafegam pela Estrada do Mar, no Litoral Norte gaúcho, se depararam com umaHouve uma alteração para entrar nos municípios para quem se desloca no sentido Capão da Canoa-Porto Alegre (Jornal do Comércio, edição de 07/02/2025). O novo retorno de acesso da Estrada do Mar ficou péssimo. Ficou confuso e mal sinalizado, mais frágil a possíveis acidentes. A minha sorte é que ando devagar. Ainda assim, tive dificuldades para acessar os dois sentidos. (Joni Gallinati Heim)

Assembleia Legislativa

em 11 de fevereiro o governador Eduardo Leite (PSDB) compareceu à Casa para deixar uma mensagem de início de ano aos deputados. Com o início dos trabalhos da Assembleia Legislativa,No discurso, destacou o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal, uma de suas principais bandeiras, além da união entre o governo e o Parlamento durante as cheias de maio (JC, 12/02/2025). Nosso Estado deveria ser um dos mais desenvolvidos, mas vivemos há décadas no atraso. Carga tributária nas alturas, que não chega para pagar a folha. A enchente veio, arrasou o Estado, muitas promessas foram feitas, mas foram apenas promessas. Após as enchentes, vemos uma fuga em massa de gaúchos indo morar em outros estados, afinal, ninguém quer ficar em um local sem futuro, onde tudo é dos mais caros do País, onde ninguém quer investir. (Vagner Rodrigues)

Santa Maria

novo prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo (PSDB) , afirmou em entrevista ao JC (Edição de 10/02/2025) que uma das prioridades de seu governo será o avanço nas propostas de parcerias público-privadas. PPPs é "descarregar" a gestão pública. (Rafael Pacheco)

Volta às aulas

suspensão da abertura do ano letivo por conta do calor intenso no RS Após a, já que muitas escolas não possuem ventiladores e ar-condicionados, as aulas na rede pública do Estado começaram em 13 de fevereiro para 700 mil estudantes (JC, 14/02/2025). A verdade é que faltam muitas coisas, em muitas escolas. (Lusitânia Sales, Capão da Canoa)

Foz do Amazonas

O presidente Lula tem defendido a exploração de petróleo na Bacia Foz do Amazonas , reclamando da falta de autorização do Ibama para estudos de viabilidade técnica da área pela Petrobras (JC, 13/02/2025). Acabou a preocupação com a preservação da Amazônia? Agora querem explorá-la a todo custo. Alguém se recorda de quando descobriram o pré-sal? Diziam que iria mudar a realidade do País. (Matheus Medeiros)