Patrimônio arquitetônico de Porto Alegre

O casarão de número 189 da rua Mostardeiro está à venda por R$ 10,9 milhões. A edificação, entre as ruas Miguel Tostes e Mariante, no bairro Moinhos de Vento, consta na lista de Bens Tombados e Inventariados de Porto Alegre (Jornal do Comércio, edição de 04/02/2025). É uma casa linda! Combina com uma escola de artes... música, telas, esculturas e teatro. (Aline Andrade)

Isso é a própria especulação imobiliária, ninguém vai querer investir pelo alto custo, e só as construtoras vão ter verba pra comprar e levantar um prédio. Que tristeza que seja assim. (André Hernandez)

É uma casa espetacular, uma obra de arte! (Márcio Scotti)

Porto Alegre registrou o menor número de imóveis novos em estoque desde 2020 Em 2024,, com 4.802 unidades disponíveis para compra, segundo a pesquisa Panorama do Mercado Imobiliário, do Sinduscon-RS (JC, 31/01/2025). E precisa de imóveis novos? Os existentes não podem ser reformados e reutilizados? (Diego Yavari)

Pelotas se transformou no epicentro da música erudita e popular com a realização do Festival Sesc de Música Durante 12 dias,. Mais do apenas apresentações, o evento também tem um impacto econômico no município, com aproximadamente R$ 1,8 milhão injetados diretamente nos setores de hotelaria e gastronomia (JCSul, site do JC, 31/01/2025). Maravilhoso! Sou fã incondicional deste festival da música em Pelotas. (Leonor Rodrigues)

Porto Alegre acaba de ganhar uma nova bandeira de supermercado de bairro : o Prix. A loja de estreia da marca já opera na Zona Norte da Capital e integra o projeto ProSuper, capitaneado pela rede Unisuper (Coluna Minuto Varejo, JC, 03/02/2025). Quanto mais mercados em Porto Alegre, melhor para o povo, pois maior é a concorrência. (Iberê Costa)

Dossiê Municipal de Violências e Discriminações contra pessoas LGBTQIA Em Porto Alegre, a vereadora Atena Roveda (PSOL), juntamente com a deputada federal Érika Hilton (PSOL), propôs a criação do(Site do JC, 30/01/2025). Um Dossiê específico para uma parcela que representa 1,8% da população brasileira? Poderiam mover esforços para parcelas mais significativas e carentes da cidade, como os papeleiros, por exemplo. (André Vital)