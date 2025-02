Aumento dos combustíveis

aumento do ICMS cobrado sobre os combustíveis No dia 1º de fevereiro passou a vigorar oe também a elevação dos preços do diesel comercializado pela Petrobras. Mesmo com o aumento no valor, os revendedores projetam que não haverá maiores reflexos nas vendas dos produtos (Jornal do Comércio, edição de 03/02/2025). É uma choradeira, mas as estradas continuam abarrotadas de carros nestas férias! (Silvia Dutra)

Combustíveis II

Infelizmente, estamos e somos reféns do sistema. (Gedo Corrêa)

Combustíveis III

O engraçado é que ninguém reclama do preço da cerveja. (Sérgio Dias Pereira)

Transporte Metropolitano

aumento para os usuários dos ônibus da Região Metropolitana de Porto Alegre O mês de fevereiro começa com(Site do JC, 30/01/2025). Acho que os usuários do transporte metropolitano são duplamente massacrados, tanto pelo valor da passagem como pela vergonhosa qualidade. Não há obediência nos horários e os veículos estão sucateados, sem ar-condicionado, o que faz do usuário vítima do mau serviço e do descaso do poder concedente. Pobre cidadão! (Marcelino Pogozelski, Porto Alegre)

Dmae

concessão dos serviços do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) , promessa de campanha do prefeito Sebastião Melo (MDB), pode acontecer sem passar pelo crivo do Legislativo de Porto Alegre (Coluna Pensar a Cidade, JC, 29/01/2025). Não dão conta de drenar e limpar o esgoto de Porto Alegre… Toda chuva uma casa de bombas para e querem largar nas mãos de outros para quê? (Beth Canani)

Antártida

cientistas da Expedição Internacional de Circum-navegação Costeira Antártica Depois de 70 dias de pesquisa e 27 mil quilômetros percorridos, osretornam à cidade de Rio Grande com dados importantes sobre os impactos das mudanças climáticas nas geleiras e no ecossistema antártico (JC, 05/02/2025). Parabéns aos nossos cientistas! (Maria Cleci Pérez González)

Gastronomia uruguaia

Sabor de Luna oferece quitutes típicos do Uruguai em Porto Alegre Desde 2011, a. Agora em fevereiro, abre uma nova unidade no bairro Auxiliadora. A operação vem com novidades no cardápio (Caderno GeraçãoE, JC, 30/01/2025). Merecem todo o sucesso! Sou fã desde que era um pequeno espaço, ainda em construção! (Dani Koch)