indústria sorveteira gaúcha vem se reinventando Dos sabores tradicionais ao açaí, a. Opções sem açúcar, sem lactose, veganas ou com menos gordura vêm ampliando o público da indústria. Com muitos créditos nesse sentido, os produtos tendo como base o açaí ganham cada vez mais destaque (caderno Empresas & Negócios, Jornal do Comércio, edição de 27/01/2025). Conheci os buffets de açaí no Nordeste e senti muita falta de algo parecido por aqui. Que bom que trouxeram pra cá! (Mari Tortorella)

Carris

primeira de Porto Alegre com ar-condicionado em 100% da frota Há um ano, a Companhia Carris Porto-Alegrense (Carris) foi vendida à Empresa de Transporte Coletivo Viamão e deixou de ser uma empresa pública. Com investimentos de R$ 90 milhões, a empresa começa 2025 sendo a(JC, 05/02/2025). Pego todos os dias, são top! Ônibus muito bons. (Fabrício Sanhudo)

Carris II

Será? Não é bem assim. Nos T-7, o ar-condicionado nem sempre está funcionando. (Sandra Lima)

Combustíveis

aumento do ICMS sobre os combustíveis No dia 1º de fevereiro passou a vigorar oe também da elevação dos preços do diesel comercializado pela Petrobras. Mesmo com o aumento no valor, os revendedores projetam que não haverá maiores reflexos nas vendas dos produtos (JC, 03/02/2025). Não importa o preço, vão continuar abastecendo. Na greve dos caminhoneiros chegou a R$ 10,00 aqui no RS e todos os postos tinham fila pra encher o tanque. (Eduardo Medeiros)

Fernanda Torres

Spoiler Bar, na Cidade Baixa, em Porto Alegre, criou um drink batizado de "Totalmente Premiada" Em homenagem à atriz Fernanda Torres, que ganhou destaque nas indicações do Oscar pelo filme Ainda Estou Aqui, o(Caderno GeraçãoE, JC, 30/01/2025). Totalmente demais! (Sandra Pires)

Fernanda Torres II

Preciso conhecer! (Helena Oliva)

Erva-mate

Estado respondeu por mais de 80% das exportações da erva-mate brasileira O Rio Grande do Sul perdeu para o Paraná o posto de maior produtor de erva-mate nos últimos anos, porém, a participação no mercado externo tem crescido. Só em 2024, o(caderno Empresas & Negócios, JC, 03/02/2025). Vendem a melhor para o exterior. Aqui fica o restante e o preço vai aumentar, igual o agro está fazendo com o café. (Cleber Faé)