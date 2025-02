Proteção contra cheias na Região Metropolitana

fundo para a construção de um sistema de proteção contra cheias Os R$ 6,5 bilhões destinados a umna Região Metropolitana de Porto Alegre devem começar a ser investidos a partir de 2026. Antes de ir para licitação, o sistema de proteção precisa de um anteprojeto, cuja realização está sob competência do governo do Estado (Jornal do Comércio, edição de 28/01/2025). Rezar para não chover, porque ninguém acredita nos prazos de quem não conseguiu terminar obras para a Copa do Mundo de 2014. (Felipe Schmitt-Fleischer)

Cheias II

Tudo para frente. O RS nunca foi prioridade. Que vergonha! (João Melo)

Erva-mate

produtor de erva-mate Embora o Estado tenha perdido para o Paraná o posto de maiornos últimos anos, a participação do Rio Grande do Sul no mercado externo tem crescido. Só em 2024, o Estado respondeu por mais de 80% das exportações da erva-mate brasileira (caderno empresas & Negócios, JC, 03/02/2025). Excelente análise! (Adeli Sell)

Senado

Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) voltou à presidência do Senado para um novo mandato de dois anos, em um arco de alianças que vai do PT ao PL (JC, 03/02/2025). PT e PL votaram no mesmo candidato, é tudo um grande show. Lula e Bolsonaro não são inimigos, hoje eles são adversários, no futuro podem ser aliados. Não acho tão fácil porque já são idosos, mas não é impossível. (Fernando Rodrigues)

Rota do Sol

modernização da infraestrutura e da segurança da Rota do Sol A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) propôs ao governo do RS patrocinar a elaboração de um estudo técnico detalhado para a, um dos principais corredores logísticos e turísticos do Estado em direção à BR-101 (JC, 30/01/2025). Sempre a mesma narrativa durante o verão. E o povo continua caindo igual patinho (Ana Paula Vieta)

Rota do Sol II

Acordaram, finalmente? (Rafael Coelho Leal)

Fernanda Torres

homenagem à atriz Fernanda Torres Em, que ganhou destaque nas indicações do Oscar pelo filme Ainda Estou Aqui, o Spoiler Bar, na Cidade Baixa, em Porto Alegre, criou um drink batizado de "Totalmente Premiada" (Caderno GeraçãoE, JC, 30/01/2025). Bah! Fiquei tri curioso. (João Pedro Mello)