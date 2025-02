Inflação em alta

previsão da inflação feita por economistas ouvidos pelo Banco Central deu um grande salto no último boletim Focus de janeiro. Os analistas esperam que o IPCA termine o ano em 5,50%, uma elevação de 0,42 ponto percentual em relação ao levantamento divulgado na semana anterior (Jornal do Comércio, edição de 28/01/2025). Não é previsão, é certeza mesmo. (Kathia Araújo)

Inflação II

Duvido, erraram 95% das previsões antes! (Bruno Angeli)

Meio Ambiente

Programa de Desassoreamento do Rio Grande do Sul Na semana passada, o governo estadual deu início aos trabalhos do, o Desassorear RS. São 154 municípios contemplados com um total de R$ 301,3 milhões (JC, 30/01/2025). Que demora! Esse desassoreamento já deveria ter terminado. (Ângela Brandão Seger)

BR-101

Em viagem realizada neste último final de semana, constatei que não estão boas as condições da rodovia BR-101, no trecho Osório - Torres, em ambos os sentidos. Além da sinalização horizontal apenas regular, o pavimento apresenta irregularidades, ondulações e, até mesmo, buracos. Situação inconcebível para uma rodovia concedida e com cobrança de pedágio. Fica a impressão que a fiscalização por parte da ANTT tem sido insuficiente ou, até, inexistente. (Márcio Tassinari Stumpf, Porto Alegre)

Negócios

aceleração da comoditização dos atuais modelos de negócios Na coluna Visão de Mercado, o publicitário João Satt diz que o aumento da oferta promoveu uma super. Assim, nunca se viveu o ordinário, o comum, de forma tão evidente (Coluna Visão de Mercado, JC, 29/01/2025). Excelente abordagem. Parabéns! (Nilvo Reinoldo Fries)

Gastronomia uruguaia

quitutes típicos do Uruguai para Porto Alegre A Sabor de Luna, operação que, desde 2011, traz, abre, agora em fevereiro, uma nova unidade no bairro Auxiliadora. A operação vem com novidades no cardápio, além de uma ampliação no empório e na padaria (Caderno GeraçãoE, JC, 30/01/2025). Quando vai abrir uma unidade na Zona Sul de Porto Alegre? (Rejane Foschiera)

Garibaldi

A prefeitura de Garibaldi planeja entregar 30 obras de infraestrutura até o mês de março deste ano. Os projetos abrangem áreas como saúde, educação, esporte e lazer. O principal objetivo é ampliar o desenvolvimento urbano do município. Ótima informação para quem não conhece a cidade e também para os moradores. (Valéria Ferreira Passoni)