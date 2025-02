O preço do aluguel residencial avançou 26,33% em Porto Alegre em 2024 , superando a variação registrada no ano anterior, que foi de 13,88%. A capital gaúcha ficou atrás apenas de Salvador (33,07%) e Campo Grande (22,55%). Na análise das 36 cidades brasileiras que fazem parte do Índice FipeZap, dentre elas 22 capitais, o aluguel residencial fechou o ano passado com uma valorização acumulada de 13,50%. Em 2025, fatores como alta da taxa de juros Selic e demanda devem manter os preços em alta (Jornal do Comércio, edição de 27/01/2025). 'Alugue já o seu 'cativeiro' para chamar de "casa" e pague uma fortuna por isso!" Olhando imóveis para alugar e é deprimente. Imóveis caindo aos pedaços com um valor altíssimo! Parece piada. (André Vidor)

Meio ambiente

Programa de Desassoreamento O início dos trabalhos dodo Rio Grande do Sul, o Desassorear RS, teve início no final de janeiro com a remoção da primeira carga de lama do Arroio Pedrinho, no distrito de Faria Lemos, em Bento Gonçalves. No total, serão 154 municípios contemplados com o investimento de R$ 301,3 milhões do Fundo do Plano Rio Grande (JC, 30/01/2025). Torcemos para que isso seja mantido! Demorou, mas sempre em tempo de começar. (Fábio Remedi Trindade)

Gastronomia

unir a culinária clássica japonesa e a gastronomia gaúcha Novidade em Porto Alegre, o Daikô Sen tem como propósitoatravés de preparos na brasa (Caderno GeraçãoE, JC, 30/01/2025). Ótima gastronomia com um visual sensacional. Vida longa! (Edinei Moreira)

Argentina

Pouco mais de um ano se passou da posse de Javier Milei como presidente da Argentina . No período, indicadores da economia, especialmente relacionados à inflação, são apontados como grandes vitórias de sua administração. Por outro lado, o aumento na taxa de pobreza e a recessão - no acumulado do ano passado - são alvos de críticas de quem se opõe a sua gestão (JC, 27/01/2025). Para se ter uma ideia, os argentinos estão vindo para o Brasil com malas vazias para comprar aqui, porque na Argentina tudo triplicou de preço. (André Leite)

Acidente aéreo

um jato comercial da companhia norte-americana American Airlines e um helicóptero militar colidiram no ar Na noite de 29 de janeiro,sobre o rio Potomac, numa região próxima ao Aeroporto Ronald Reagan, a 6 quilômetros do centro de Washington, capital dos Estados Unidos (JC, 31/01/2025). A pergunta que fica é: como um piloto de helicóptero não viu um avião desse tamanho? (Ana Paula Vieta)