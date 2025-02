A possível concessão dos serviços do Dmae

a concessão dos serviços do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) Promessa do prefeito Sebastião Melo (MDB) desde a campanha eleitoral de 2020, reafirmada no pleito em 2024,pode acontecer sem passar pelo crivo do Legislativo de Porto Alegre (Coluna Pensar a Cidade, Jornal do Comércio, edição de 29/01/2025). Aguardem! Acham que está ruim? O setor privado já provou mundo afora que pode ficar muito pior. (Paulo Roberto Polesso)

Dmae II

Já deveria ter feito isso! (Alexander Powarczuk Haubert)

Dmae III

Pelo visto, uma enchente não foi suficiente. (Guilherme Jaenisch Cação)

Penduricalhos

Três conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) foram condenados em 2° grau à devolução de valores recebidos indevidamente a título de supostas licenças-prêmios. As quantias individuais variam de R$ 300 mil a R$ 471 mil (Coluna Espaço Vital, JC, 28/01/2025). Todo o Brasil padecendo com essa inflação galopante, nos alimentos, remédios, planos de saúde, transporte, serviços. No entanto, em Brasília e em alguns arquipélagos distribuídos pelos estados, parece que vivem noutro mundo, noutro planeta, porque a cada semana recebemos noticiários de que altos funcionários públicos continuam recebendo salários e bonificações, penduricalhos de centenas de milhares de reais como ajuda de custo, prêmios acumulados como se fossem Mega-Sena. (Ramiro Nunes de Almeida Filho, Porto Alegre)

Deportações

deportação de brasileiros dos EUA Após a, o Itamaraty afirmou que o uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos do acordo com os EUA, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados (JC, 27/01/2025). Como nosso governo inocente acha que o governo norte-americano deveria trazer pessoas que estavam ilegais no país ou que eram criminosos, sem correr o risco de tumultuar ou sequestrar o voo? (Eduardo Fossati)

Carris

ar-condicionado em 100% da frota Há um ano, a Companhia Carris Porto-Alegrense (Carris) deixou de ser uma empresa pública e foi vendida à Empresa de Transporte Coletivo Viamão. Com investimentos de R$ 90 milhões, a empresa começa 2025 sendo a primeira de Porto Alegre com, composta por 262 veículos ativos (Site do JC, 29/01/2025). Os T12- T12a, maioria com ar desligado. Não adianta ter o ar-condicionado e não deixar o motorista ciente de que é pra deixar ligado. (Paloma Passos)