Reajuste de servidores públicos no Rio Grande do Sul

Os deputados estaduais do RS aprovaram os projetos de lei de reajuste salarial em 5,35% dos servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, da Defensoria Pública e da Assembleia Legislativa (Jornal do Comércio, edição de 11/12/2024). Isso é vergonhoso, quando muitos órgãos públicos foram deixados de lado. A reposição da inflação deve ser a mesma para todos. Ou nenhuma. Selecionar alguns órgãos e setores é muito pouca vergonha na cara. (Maristela Scheibel)