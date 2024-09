Aeroclube do RS tem potencial para receber aviões maiores

A direção do Aeroclube do Rio Grande do Sul, no bairro Belém Novo, em Porto Alegre, afirma que o aeródromo do local tem potencial para receber aviões maiores e se tornar uma alternativa complementar ao Aeroporto Salgado Filho, sem operar desde maio por conta das enchentes (Jornal do Comércio, edição de 18/09/2024). Caindo de madura essa ideia. É uma baita estrutura. (Tiago Ritter)