Aeroporto Internacional Salgado Filho

Editorial

A falta do nome do pai na certidão de nascimento ainda é um desafio no Brasil. Em 2023, das 2,5 milhões de crianças que nasceram, 172,2 mil não tinham o nome do pai no registro (). Um tema alarmante, mas sem nenhum charme político. Milhares de crianças socialmente discriminadas desde o nascimento, com o futuro desde já comprometido. (Eugênio Lagemann)